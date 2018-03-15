Ученые рассказали, как отдалить наступление старческого слабоумия

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Занятия зарядкой и высокий уровень физической готовности в средние годы жизни примерно в два раза уменьшает вероятность развития старческого слабоумия в преклонном возрасте, сообщает портал EurekAlert! со ссылкой на журнал Neurology.

"Подобное открытие указывает на то, что какие-то негативные процессы в сердечно-сосудистой системы, протекающие в организме людей в самом расцвете сил, могут негативно влиять на работу мозга в пожилые годы и способствовать развитию деменции. При этом, конечно, надо понимать, что мы открыли лишь закономерность, а не причинно-следственную связь – все может быть наоборот", — заявила Хелена Хёрдер из Готенбурского университета (Швеция).

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей, а в 2015 году их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков.

Хёрдер и ее коллеги выяснили, что положительные эффекты от зарядки и высокого уровня физической готовности могут сохраняться на протяжении нескольких десятилетий, наблюдая за здоровьем примерно двух сотен женщин, живущих в Швеции, на протяжении примерно 44 лет.

Перед началом этого эксперимента ученые попросили своих подопечных покрутить педали велотренажера и измерили их уровень выносливости и максимальное количество энергии, которое могут вырабатывать их мускулы. После этого ученые следили за тем, как менялась острота памяти и интеллекта у участниц эксперимента, периодически проводя тесты среди них.

Как показал этот эксперимент, вероятность развития старческого слабоумия очень сильно зависела от того, насколько подтянутыми были шведские дамы в средние годы жизни. К примеру, лишь 5% женщин, способных "выжать" из себя более 120 ватт при максимальной нагрузке тренажера, страдали от проблем с памятью.

С другой стороны, примерно половина женщин, "сдавшихся" еще до завершения тренировки, стала жертвами деменции. Аналогичная судьба постигла четверть участниц эксперимента, сдавших лишь минимальные нормативы.

Как отмечает Хёрдер, в ближайшее время ее команда проведет дополнительные исследования, в рамках которых они попытаются выяснить, есть ли связь между здоровьем мозга, сердца и сосудов и как ей можно управлять.