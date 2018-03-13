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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как таяние льдов в Арктике повлияет на климат в США

20:0013.03.2018
(обновлено: 21:16 13.03.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NganЗдание Капитолия в ВашингтонеЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Дальнейший рост летних и зимних температур в российской и канадской Арктике приведет к тому, что зимы на северо-востоке Соединенных Штатов станут еще более суровыми и снежными, говорится в научной статье, опубликованной в издании Nature Communications.

Снежный шторм в Канаде
© РИА Новости / Paul Darrow
Ученые нашли "русский след" необычно холодных зим в Америке и Азии
"По сути, наши наблюдения подтверждают ту историю, о которой я уже говорю несколько лет. Потепление в Арктике периодически заставляет высокие ветра резко менять свой ход, и когда их потоки отклоняются к югу, то холодный воздух начинает проникать туда. Следующий сдвиг происходит нескоро, из-за чего подобные эпизоды аномально холодной или теплой погоды длятся очень долго", — рассказывает Дженнифер Франсис, климатолог из Ратгерсовского университета (США).

Последние несколько лет север Соединенных Штатов Америки и юг Канады переживают аномально холодные зимы с обильными снегопадами и очень низкими температурами, которые не только причиняют неудобство жителям, но и заставляют отопительные компании опустошать резервы природного газа и даже замедляют рост экономики. Аналогичная ситуация наблюдается на севере Азии.

Два года назад климатологи из Кореи предположили, что аномально долгие зимние холода связаны с ускоренным таянием морского льда в российской Арктике и резкими изменениями в характере движения ветров, порожденными этим процессом.

Франсис и ее коллеги подтвердили, что это действительно так, сопоставив то, как менялся климат в регионе и погода на севере США и Канады с середины 20 века по прошлый год.

Игорь Мохов, директор Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
© Большая Наука
Климатолог объяснил, почему март в России был теплым, а май – холодным

Как объясняют ученые, их интересовали три ключевых параметра – толщина полярной ледовой шапки, число и сила температурных аномалий за полярным кругом и то, насколько суровой была зима на территории разных регионов США. Сопоставляя эти индикаторы, авторы статьи пытались понять, есть ли связь между погодой в умеренных широтах и климатическими процессами в Заполярье.

Оказалось, что такая зависимость действительно существует, но не на всей территории Соединенных Штатов. Ярче всего она проявлялась на севере и северо-востоке страны, в окрестностях атлантического побережья США и на территории Скалистых гор, где вероятность наступления суровой зимы повышалась примерно в четыре раза, если в Арктике в то время господствовал мягкий климат.

Изменения в рисунке движения ветров несли с собой не только низкие температуры, но и необычно высокий уровень осадков. Это, как считают ученые, хорошо согласуется с тем, что последние несколько зим коммунальным службам США приходилось задействовать максимум ресурсов для ликвидации завалов снега на дорогах и сугробов на улицах.

Хозяин спасет свою собаку во время наводнение в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
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Что интересно, подобные проблемы не затронули западную часть страны, где холодные зимы наступали только в том случае, если погода в Арктике была необычно холодной. Причины этого пока не установлены.

Как предполагает Франсис, в будущем такие зимы станут частным явлением, вскоре подобные процессы затронут Европу и Азию.

"Последние пять из шести зимних сезонов были невероятно холодными на востоке США, и теплыми и сухими на западе, тогда как в Арктике наблюдалась рекордно теплая погода. Совпадение ли это? Не думаю. Пока не понятно, насколько сильно Заполярье влияет на климат умеренных широт, но игнорировать эти взаимосвязи становится все сложнее", — заключает климатолог.

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РИА Наука
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
frenki_555
Это не в какие ворота вообще. Надеюсь санкции не заставят себя долго ждать.
20:03
13.03.2018
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Любовь Темина
Улет!!! И тут Россия виновата, на этот раз со своей Арктикой!)))
И без нее, России, как без воды-и не туды и не сюды!)))
20:51
13.03.2018
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