Ученые: вулканический апокалипсис каменного века не затронул Африку

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Геологи и палеонтологи нашли новые намеки на то, что извержение супервулкана Тоба, которое произошло 73 тысячи лет назад, почти не затронуло Африку и племена древних людей, живших на юге континента, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Многие наши коллеги уже пытались проверить гипотезу, говорящую о том, что извержение Тобы вызвало почти полное вымирание человечества. Все эти попытки провалились, так как им не удавалось одновременно найти и следы извержений вулкана, и однозначные намеки на то, что люди жили в этом месте в момент катаклизма", — заявил Кёртис Марин из университета штата Аризона в Темпе (США).

Сегодня многие палеонтологи и эволюционисты считают, что мощнейшие извержения вулканов играли ключевую роль во многих массовых вымираниях. К примеру, "великое" Пермское вымирание, уничтожившее около 96% видов животных в океане, было вызвано массовыми излияниями магмы в Сибири.

Более скромное извержение вулкана Тоба на Суматре, как сегодня считают палеонтологи, сыграло гораздо более существенную роль в эволюции человека. Оно почти стерло человечество с лица Земли примерно 73 тысячи лет назад, вызвав многолетнюю "вулканическую зиму" и погубив десятки видов растений, которыми питались древние гоминины.

Относительно недавно археологи и палеонтологи нашли свидетельства того, что современные люди начали распространяться по планете уже 150-170 тысяч лет назад, на десятки или даже сотни тысяч лет раньше, чем считалось ранее. Эти открытия укрепили позиции теории "вулканического апокалипсиса", так как почти все эти ранние культуры людей исчезли без следа примерно 80-70 тысяч лет назад, когда произошло это извержение.

Марин и его коллеги нашли первые однозначные намеки того, что этот катаклизм почти не повлиял на группы древних людей, живших на побережье Южной и Юго-Восточной Африки, изучая отложения, сформировавшиеся в момент извержения в окрестностях двух стоянок древних Homo sapiens. расположенных у курортных городков Влеесбаай и Пиннакл-поинт на южном побережье ЮАР.

И тот, и другой город, как отмечают ученые, расположен на достаточно большом расстоянии от Тобы, примерно в 9 тысячах километров от супервулкана. Если последствия его извержения действительно носили глобальный характер, то тогда частички пепла, сажи и другие следы извержения должны были сохраниться и в почве и в осадочных породах, сформировавшихся на юге Африки в то время.

Марину и его коллегам улыбнулась удача – после долгих поисков им удалось найти несколько зерен вулканического пепла, попавшего под землю примерно 74,7-73,9 тысячи назад, и получить данные по их химическому составу. Необычные доли соединений калия и кремния, как отмечают ученые, однозначно указали на то, что "прародителем" этих частиц сажи был супервулкан Тоба.

Обнаружив эти "вещдоки", ученые изучили то, как поменялась жизнь обитателей этих двух стоянок после извержения. Как отмечают палеонтологи, извержение вулкана не повлияло ни на манеру изготовления орудий труда, ни на их количество, что говорит о том, что катаклизм на Суматре никак не повлиял на жизнь древних людей, обитавших в то время в Африке.

Пока не понятно, была ли Южная Африка исключением из правил, или проявлением общей тенденции — по мнению палеонтологов, был возможен и тот, и другой сценарий. Как надеются ученые, открытие следов пепла на других стоянках древних Homo sapiens, живших в прочих уголках Африки и на других континентах, даст ответ на этот вопрос.