МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам сконцентрироваться на экзаменах и подавить стресс во время сессии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Stress and Health.

"Игры с терапевтическими собаками становятся все более популярными в университетах по всему миру, однако никто не пытался проверить, на самом ли деле однократное общение с "лечебным животным" хоть как-то помогает студентам. Наши эксперименты показывают, что такие контакты действительно положительно влияют на самочувствие учащихся", — заявила Эмма Уорд-Гриффин (Emma Ward-Griffin) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Ученые и медики достаточно давно заметили, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей, в том числе понижая вероятность развития аллергии. Как недавно обнаружили британские врачи, появление питомца в прямом смысле продлевает жизнь одиноким пожилым людям примерно на десять лет. Это связано с положительными эмоциями и необходимостью активно двигаться, ухаживая за новым спутником жизни.

Увлечение домашними животными переросло в странах Запада в так называемую "пет-терапию" — целенаправленное использование кошек, собак и других питомцев для борьбы с болезнями, стрессом и проблемами с психикой. Опыты показывают, что животные помогают детям с ДЦП, аутизмом и прочими болезнями нервной системы, а также жертвам инсультов быстрее реабилитироваться и начать жить полной жизнью.

В последние годы кабинеты четвероногих "терапевтов" начали появляться не только в больницах, но и в школах, университетах. Студенты и педагоги утверждают, что животные помогают справляться со стрессом.

Уорд-Гриффин и ее коллеги решили проверить, так ли это на самом деле, наблюдая за тем, как менялось самочувствие примерно трех сотен студентов одного из канадских университетов до и после экзаменов. Часть из них, как отмечают ученые, играли с животными перед началом сессии или уже после очередного экзамена по просьбе экспериментаторов, а другие не интересовались "помощью терапевта".

Наблюдая за самочувствием студентов на протяжении двух недель, авторы статьи периодически проводили серии опросов среди своих подопечных, оценивая, как общение с животными повлияло на их здоровье.

"Результаты этих наблюдений были крайне удивительными. Даже через десять часов после общения с собаками студенты реже жаловались на стресс, негативные эмоции и чувствовали больше поддержки со стороны окружающих, чем остальные участники опытов, которые не играли с животными", — добавляет Стэнли Коурен (Stanley Coren), коллега Уорд-Гриффин.

С другой стороны, "прямые" положительные эмоции, которые студенты получали во время общения с собаками, достаточно быстро пропадали. Все это, как считают авторы статьи, говорит о том, что пет-терапию стоит чаще применять во время особенно тяжелых сессий и других сложных периодов в жизни студентов, когда они постоянно испытывают стресс и негативные эмоции.