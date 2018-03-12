Илон Маск рассказал, как человечеству пережить третью мировую войну

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.
"Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны. — Прим. ред.), чем база на Луне", — сказал Маск, выступая на фестивале SXSW в Техасе.
По его словам, станции на Марсе и база на Луне "могут помочь вновь возродить жизнь на Земле" и важно организовать их "до возможной третьей мировой войны".
Предполагается, что эта же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Сначала она должна будет достичь околоземной орбиты, где произойдет дозаправка. Затем продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.
Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.