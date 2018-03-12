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РИА Наука
РИА Наука

Илон Маск рассказал, как человечеству пережить третью мировую войну

11:1312.03.2018
(обновлено: 12:47 12.03.2018)
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© AFP 2018 / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фотоПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AFP 2018 / Peter Parks

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как они в случае третьей мировой войны могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.

Оружейные патроны
© Fotolia / Rafikovayana
Математик рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны
По его словам, "есть некоторая вероятность" того, что в скором времени на Земле вновь могут наступить "средние века, в особенности если настанет третья мировая война".

"Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее, и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию. В идеале — на Марсе, потому что Марс достаточно далек от Земли и больше вероятность, что база на Марсе выживет (в случае войны. — Прим. ред.), чем база на Луне", — сказал Маск, выступая на фестивале SXSW в Техасе.

По его словам, станции на Марсе и база на Луне "могут помочь вновь возродить жизнь на Земле" и важно организовать их "до возможной третьей мировой войны".

Военнослужащий армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Американский профессор рассказал, где может начаться третья мировая война
В сентябре прошлого года Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, которые будут длиться менее часа. По его словам, для создания новой ракеты, получившей рабочее название BFR, используются все достижения компании.

Предполагается, что эта же ракета будет использоваться для полетов на Марс и Луну. Сначала она должна будет достичь околоземной орбиты, где произойдет дозаправка. Затем продолжит путь до пункта назначения. В частности, технология позволит совершать полеты на Луну и обратно, чтобы создать базу на спутнике Земли.

Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин отменил мировую войну
Выступая на фестивале SXSW, глава SpaceX заявил, что космический корабль компании может приступить к краткосрочным полетам на Марс в первой половине следующего года, при этом признав, что его прогнозы "часто оптимистичны".

Ранее сообщалось, что на Марс компания планирует направить две грузовые миссии к 2022 году. За это время будет проведено исследование возможных технических проблем размещения на планете и поиск воды. Кроме того, будут установлены системы жизнеобеспечения, подачи энергии и добычи минеральных ресурсов для последующих миссий.

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РИА Наука
Комментарии
21 пользователь оставили 23 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergey_efremov
Реинкарнация идеи "отсидеться за океанами, пока в европе Мировая Война".
Есть встречная идея: отправить " цивилизаторов" на Марс, а мы уж тут сами как нибудь договоримся без войны и "темных веков"
11:23
12.03.2018
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Vasiliy Vasechkin II
Важно работать над тем, чтобы не допустить третью мировую войну, вот это реальная возможность, а строительство космических станций на Марсе и Луне это "пока" фантастический вариант.
11:24
12.03.2018
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