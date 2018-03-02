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РИА Наука
РИА Наука

Биологи из России раскрыли секреты самых живучих комаров на Земле

14:3702.03.2018
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© AP Photo / LM OteroКомарыКомары
© AP Photo / LM Otero

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Российские и японские биологи раскрыли секрет невероятной живучести африканских комаров, чьи личинки могут полностью высушивать себя во время засухи и затем "воскрешаться" при наступлении сезона дождей, и опубликовали его в журнале PNAS.

Тихоходка
© Фото : Rpgch
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"Этот комар фактически украл сам у себя белок и приспособил его для своих задач. Он активирует около 30% генов, участвующих в высыхании личинки. Что активирует остальные гены и как регулируется "размачивание" – выход личинки из состояния покоя, еще предстоит выяснить", — рассказывает Павел Мазин из Сколковского института науки и технологий, один из авторов открытия.

За последние два века натуралисты и биологи открыли несколько десятков видов животных, обладающих фантастической живучестью. К примеру, некоторые лягушки могут переживать полную заморозку зимой и "воскресать" весной, а тихоходки, близкие родичи членистоногих, легко переносят полное высыхание и многократные "выходы" в открытый космос.

Двумя самыми яркими и большими примерами таких животных-"супергероев" являются африканские двоякодышащие рыбы и их "соседи" – комары вида Polypedilum vanderplanki. Первые, как недавно выяснили ученые, могут впадать в многолетнюю спячку при полном пересыхании водоемов, а личинки комаров – полностью высушивать себя во время засухи и возвращаться к жизни при появлении влаги.

Мазин и его коллеги, работавшие под руководством Михаила Гельфанда, профессора "Сколтеха" и заместителя директора Института проблем передачи информации РАН в Москве, раскрыли тайну того, как эти комары приобрели эту суперспособность и выяснили, какие гены защищают его от гибели при полной "сушке".

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© Фото : Tanaka S, Sagara H, Kunieda
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Для этого ученые сравнили геномы Polypedilum vanderplanki и Polypedilum nubifer, другого африканского комара, не способного выжить в таких условиях, и попытались найти те гены, которые играют ключевую роль в процессе избавления клеток личинок от лишних молекул воды.

Как объясняют генетики, вода не просто испаряется и исчезает из их тела – ее заменяют молекулы особого сахаристого вещества, трегалозы. Благодаря этому клетки комара сохраняют свою форму и не разрушаются при сушке, что позволяет насекомым "воскреснуть" после появления новых запасов воды в тех водоемах, где они живут.

Помимо сахара, организм личинок вырабатывает и другие молекулы, которые защищают белки от оксидантов и других химически агрессивных молекул в то время, пока комар находится в безводном "анабиозе". Что именно заставляет Polypedilum vanderplanki вырабатывать эти вещества, ученые не знали до настоящего времени.

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Гельфанд, Мазин и их коллеги обнаружили, что все эти функции берет на себя всего один белок, сигнальная молекула Hsf. В нормальных условиях она отвечает за реакцию на стресс, и при его появлении она активирует другие цепочки аминокислот. Как правило, они защищают клетку от теплового шока, холода и других угроз, однако в организме африканских комаров они играют совершенно другую роль.

Как показали опыты авторов статьи, включение Hsf приводит к активации генов, отвечающих за производство молекул трегалозы и целого ряда антиоксидантов, необходимых для защиты белковой части клеток от разрушения, а не только участков ДНК, связанных с клеточным стрессом. Когда Гельфанд и его коллеги отключили этот ген, личинки комаров начали погибать при иссушении, что указало на критическую роль этого гена в работе их суперспособности.

Дрозофилла
© Flickr / booleansplit
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Подобное открытие сильно удивило биологов – ген Hsf играет критически важную роль в жизни большинства видов животных, и его структура и функции почти одинаковы и у человека, и у насекомых, несмотря на то, что нас разделяют сотни миллионов лет самостоятельной эволюции.

Соответственно, возникает вопрос – как Polypedilum vanderplanki удалось "взломать" этот ген и приспособить его для своих целей? Как надеются российские биологи, ответ на этот вопрос будет получен в ближайшее время после более детального изучения генома этого удивительного комара.

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