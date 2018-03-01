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РИА Наука
РИА Наука

Геологи рассказали, где произойдет следующий переворот полюсов Земли

13:0401.03.2018
(обновлено: 14:14 01.03.2018)
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© Fotolia / Petrovich12Магнитные полюса ЗемлиМагнитные полюса Земли
© Fotolia / Petrovich12

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Геологи изучили колебания в силе магнитного поля Земли за последние две тысячи лет и пришли к выводу, что следующий переворот ее полюсов произойдет в особой "магической точке" на территории Южной Африки, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Внутреннее строение Земли
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Геологи выяснили, что переворачивает магнитные полюса Земли
"Теперь мы знаем, что эта точка вела себя необычно минимум несколько раз до начала текущего ослабления поля, и что это часть более длительных колебаний полюсов Земли", — заявил Джон Тардуно (John Tarduno) из университета Рочестера (США).

По его словам, пока неизвестно, приведет ли процесс к полному перевороту.

Два года назад Тардуно и его коллеги совершили открытие – они обнаружили магнитную аномалию на территории ЮАР у берегов реки Лимпопо, где сила поля резко падала и снижалась до критически низких значений в XIII-XVI веках. Это указало на то, что перевороты полюсов Земли происходят не случайным образом, а в особых точках с аномальными свойствами.

Это заставило команду Тардуно проверить, менялась ли сила магнитного поля в этой точке и в другие периоды — во времена античности, средних веков и последних двух столетий. Для этого геологи воспользовались той же методикой, которая помогла им совершить первое открытие.

Тогда они обратили внимание на то, что ритуалы, которые племена бушменов традиционно используют для очистки своих поселений от "злых духов" и насекомых, имеют один побочный эффект, связанный не с религией, а наукой.

Ученые прогуливаются по скалам, сложенным из первичной коры Земли
© Фото : Alexandre Jean
Геологи нашли земную кору времен "сотворения" Земли

Сжигая свои хижины, загоны для скота и другие постройки, аборигены ЮАР "записывали" информацию о силе, расположении полюсов и других свойствах магнитного поля Земли в отложениях глины, поверх которых были построены их дома.

Многие породы, в том числе и глина, содержат в себе атомы железа и гранулы содержащих его пород, в которых "записана" информация о том, куда было "повернуто" магнитное поле планеты и какой силой оно обладало в момент их формирования. Если глину нагреть до определенной температуры, "отпечатавшееся" в ней информация о магнитном поле стирается, и перезаписывается данными о его текущем состоянии.

Потратив два года на поиск древних и относительно современных стоянок бушменов, ученые извлекли из них образцы глины и восстановили картину эволюции этой магнитной аномалии с IV по XVIII столетие нашей эры.

Как оказалось, магнитное поле Земли резко слабело в этой точке Африки как минимум три раза – во времена падения Римской империи, в 400-450 годах нашей эры, а также в начале и в конце средних веков: в начале VIII века и в промежутке между 1225-1550 годами. Эти ослабления, как считают ученые, связаны с общем падением силы магнитного поля Земли, которое наблюдается в последние 160 лет.

Хижины африканских племен из ЮАР
© Фото : John Tarduno/University of Rochester
Геологи нашли в ЮАР возможный центр "переворота" магнитного поля Земли

Все это, по мнению Тардуно, указывает на то, что южноафриканская магнитная аномалия действительно является особенной точкой на поверхности Земли. В прошлом там уже происходили перевороты магнитных полюсов, и, вероятно, это повторится в ближайшем будущем.

Геологи считают, что дальнейшие наблюдения помогут увидеть первые признаки этого процесса и подготовиться к возможным последствиям.

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