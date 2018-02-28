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РИА Наука
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Физики из России создали "беспроводную" версию ключевой части МРТ

11:2528.02.2018
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© Константин ЕрмолаевАппарат МРТАппарат МРТ
© Константин Ермолаев

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Ученые из России и Нидерландов создали технологию, позволяющую передавать информацию из МРТ-сканеров, не используя провода, что позволит повысить качество снимков и сделает их более удобными для использования, говорится в статье, опубликованной в журнале Magnetic Resonance in Medicine.

Физики из Университета ИТМО держат в руках метаматериал, улучшающий работу МРТ
© Фото : пресс-служба Университета ИТМО
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"Клинические испытания мы проводили со здоровыми добровольцами. Сканировали запястный сустав новой беспроводной катушкой и сравнивали с тем, что получается, если сканировать обычной, подключаемой кабелем. Оказалось, что она может быть даже эффективнее, чем традиционная проводная. Подобная замена позволяет получить более качественное изображение и удобнее в использовании, потому что ее не надо подключать", – рассказывает Станислав Глыбовский, физик из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Магнитно-резонансный томограф основан на эффекте так называемого ядерно-магнитного резонанса. Во время сеанса томографии мозг или другие органы человека облучаются радиоволнами в присутствии мощного постоянного магнита, в результате чего ядра водорода и других атомов в тканях тела начинают "вибрировать", излучая или поглощая радиоволны определенной частоты.

Наблюдая за этими волнами, ученые могут вычислить положение таких атомов, температуру тканей и другие свойства исследуемого органа, в том числе и то, как микроволновое излучение влияет на работу клеток. Для работы МРТ-сканеров используются мощные магниты на базе сверхпроводников, что ограничивает сферу применения этого оборудования и делает его эксплуатацию достаточно дорогой.

Ученые из Санкт-Петербурга и их нидерландские коллеги уже несколько лет пытаются улучшить работу подобных устройств, создавая особые "одеяла" из кусочков металлов, усиливающие контрастность изображения и повышающие его качество, и пытаясь усовершенствовать другие компоненты сканера.

Устройство метаматериала и оборудованный им МРТ-сканер
© Schmidt et al. / Scientific Reports 2017
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Еще одной ключевой частью МРТ-сканеров, помимо сверхпроводящих магнитов, является набор из принимающих и передающих катушек. Часть из них вырабатывает те пучки радиоволн, которые заставляют атомы водорода вибрировать, а другие – улавливают колебания, которые возникают во время этих вибраций.

Принимающие катушки, как объясняют Глыбовский и его коллеги, обычно располагаются на небольшом расстоянии от пациента и нередко прикрепляются операторами сканера непосредственно к телу человека для получения максимально четкой картинки. В таких случаях медики вынуждены использовать специальные кабели для подключения этих колец к машине и считывания сигнала, что затрудняет проведение МРТ и может ухудшать качество сигнала.

© Фото : Пресс-служба Университета ИТМОФизики из Университета ИТМО, создавшие беспроводную катушку-приемник для МРТ-сканеров
© Фото : Пресс-служба Университета ИТМО
Физики из Университета ИТМО, создавшие беспроводную катушку-приемник для МРТ-сканеров

Российские физики проверили, можно ли избавиться от той и другой проблемы, используя беспроводные технологии передачи информации. Для этого ученые из университета ИТМО, Медицинского исследовательского центра имени Алмазова и университета Утрехта создали две новых катушки, приспособленные для работы с любыми типами томографов. 

Первая из них улавливала сигналы, порождаемые вибрациями атомов водорода, и преобразовала их в другие радиоволны, которые могла считывать вторая катушка, расположенная за пределами МРТ-сканера.

Экспериментальная установка в лаборатории ученых
© Фото : Jordi Prat-Camps and Universitat Autònoma de Barcelon
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"Беспроводная" передача радиосигнала, как объясняют ученые, стала возможной благодаря тому, что первая катушка, собранная из особого метаматериала, не реагирует на постоянное магнитное поле, вырабатываемое томографом. Это позволяет снизить мощность передатчика в 50 раз и избежать потерь сигнала. Как показали опыты, проведенные на добровольцах и муляжах конечностей, проведенные в Нидерландах, подобный прием действительно работает, и он не только не ухудшает, но и даже улучшает качество картинки.

Как отмечает пресс-служба Университета ИТМО, пока ученые сделали катушку только для запястья, однако в будущем они планируют разработать ее версии для других частей тела, в том числе для молочных желез или областей, в которых очень много мелких суставов, хрящей и сухожилий. Их создание, как надеются физики, позволит заметно улучшить качество изображения и сделать МРТ-диагностику более надежной.

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