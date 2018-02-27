РАН присудила высшую награду выдающемуся ядерщику Юрию Оганесяну

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российская академия наук присудила мировому лидеру в области синтеза новых химических элементов академику Юрию Оганесяну свою высшую награду — Большую золотую медаль имени Ломоносова за 2017 год, такое решение во вторник было принято на заседании президиума РАН.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна, Московская область) Юрий Оганесян удостоен награды "за фундаментальные исследования в области взаимодействия сложных ядер и экспериментальное подтверждение гипотезы существования "островов стабильности" сверхтяжелых элементов".

"Островом стабильности" называется ранее теоретически предсказанная область сверхтяжелых элементов, которые могут существовать уже не доли микросекунд, как их предшественники по таблице Менделеева, а на много порядков дольше. Синтез этих новых элементов, подтвердивший существование "острова стабильности", стал одним из важнейших достижений современной ядерной физики. Эти работы велись в ОИЯИ.

В знак признания заслуг Оганесяна по обнаружению "острова стабильности" новый 118-й химический элемент в 2016 году был официально назван оганесоном. Таким образом, Оганесян стал первым российским ученым, имением которого при жизни назван элемент таблицы Менделеева. В научном мире считается, что присвоение химическому элементу имени того или иного ученого — знак признания гораздо более почетный, чем Нобелевская премия.

Большая золотая медаль имени Ломоносова РАН за 2017 год также присуждена шведскому физику-ядерщику Бьорну Йонссону "за работы фундаментального характера, имеющие основополагающее значение для исследований ядерной структуры и ядерной стабильности экзотических легчайших ядер на границах нуклонной стабильности".

Медаль присуждается ежегодно с 1959 года одному российскому и одному иностранному ученому за выдающиеся работы в области естественных и гуманитарных наук. По традиции, награда вручается лауреатам на ежегодном Общем собрании РАН.