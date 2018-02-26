Поисковые машины прибыли в Казахстан для обеспечения посадки "Союза"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Авиация и поисково-эвакуационные машины-амфибии Центрального военного округа (ЦВО) перебазировались в Казахстан для обеспечения посадки пилотируемого корабля "Союз МС-06", сообщила пресс-служба ЦВО.

"Военная авиация и поисково-эвакуационные машины-амфибии Центрального военного округа перебазировались на оперативные аэродромы в Республике Казахстан для поисково-спасательного обеспечения посадки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06", приземление которого запланировано на 28 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в обеспечении посадки участвуют 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12. Также задействовано 16 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица". Задействовано более 200 человек личного состава, в число которых входит группа военных медиков ЦВО в составе бригады неотложной медицинской помощи Роскосмоса.

Сообщается, что на Землю вернутся участники длительной экспедиций МКС-53/54 космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Джозеф Акабу и Марк Ванде Хай. Дежурство по посадке космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.