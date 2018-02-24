Путин внес в Госдуму законопроект о целях и задачах РАН

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий цели деятельности РАН, ее основных задач, функций и полномочий, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности Российской академии наук, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

К целям деятельности РАН законопроектом предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно- технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

"Кроме того, предлагается отнести к задачам РАН проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в правительство РФ", — сообщается в документе.

Проект закона, кроме этого, уточняет положения закона, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту РФ и в правительство РФ, а также детализирует функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности.

Законодательная инициатива также предусматривает участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности. Кроме этого, в целях обеспечения взаимодействия РАН с органами государственной власти "предлагается предусмотреть право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания".

"Предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в соответствии с частью 9 статьи 18 названного ФЗ в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ, внесении изменений и дополнений в уставы (или утверждении уставов в новой редакции) этих организаций принимаются по согласованию с РАН", — отмечено в документе.

Кроме этого, законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений закона, касающихся назначения руководителей таких организаций.