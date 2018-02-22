Четыре "Протона-М" доставят на Байконур к концу года

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Роскосмос закажет транспортировку четырех тяжелых ракет "Протон-М" на космодром Байконур, соответствующие документы опубликованы на официальном портале госзакупок.

Согласно документам, каждую из четырех ракет нужно доставить на Байконур до 1 декабря 2018 года.

Ракеты будут предназначены для запусков космической обсерватории "Спектр-РГ", Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" для Международной космической станции, метеорологического спутника "Электро-Л" №3 и одновременного пуска спутников ГЛОНАСС.

Согласно официальным данным, запуск "Спектра-РГ" запланирован на рубеже 2018-2019 годов, МЛМ — осенью 2018 года, а метеоспутника "Электро-Л" №3 — в конце 2018 года.