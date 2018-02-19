Археологи нашли хроники Эсархаддона в гробнице святого Ионы

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Гробница святого Ионы, разграбленная боевиками ИГ*, хранила в себе хроники легендарного ассирийского царя Эсархаддона, завоевавшего Древний Египет и восстановившего Вавилон, сообщает Live Science.

Исламское государство Ирака и Леванта, экстремистская группировка, запрещенная в России и большинстве цивилизованных стран, стала широко известной публике в начале 2014 года после публикации в глобальной сети серии пропагандистских видеороликов с показательными казнями "неверных" и обещаниями создать глобальный халифат.

Стремительное расширение границ подконтрольных ИГ территорий в Ираке и Сирии привело к тому, что многие памятники культуры и архитектуры были уничтожены боевиками, посчитавшими их "противными исламу", а другие были разграблены и проданы частным коллекционерам.

Подобная судьба, как рассказывает Али Аль-Юбури (Ali Al-Juboori), археолог из университета Мосула (Ирак), постигла не только музеи и античные постройки Пальмиры, но и Ниневию – бывшую столицу Ассирийской империи, расположенную внутри современного Мосула. На ее территории присутствует десятки гробниц правителей и высокопоставленных сановников, управлявшей этой военной сверхдержавой железного века почти три тысячелетия назад.

© Фото : Layla Salih Керамическая посуда и одна из семи табличек хроники Эсархаддона © Фото : Layla Salih Керамическая посуда и одна из семи табличек хроники Эсархаддона

До появления ИГ, археологи из Ирака и других стран планомерно изучали эти гробницы примерно три десятка лет, постепенно вскрывая усыпальницы и тщательно каталогизируя все, что им удавалось там найти. Боевики-исламисты "продолжили" дело ученых, разграбив те гробницы, которые оставались запечатанными, в том числе захоронение, которое многие историки и религиоведы считают местом упокоения знаменитого библейского святого Ионы.

Эта гробница считается святым местом и для мусульман, и для христиан, и поверх нее в прошлом были построены и мечеть, и церковь. Боевики взорвали мечеть три года назад и, как выяснили археологи уже после освобождения Мосула, прорыли сеть каналов под ней, пытаясь найти мифические сокровища царя Эсархаддона, предположительно спрятанные в ее окрестностях.

Дело в том, что три тысячи лет назад в этой части Ниневии был построен царский дворец, где, как предполагали раньше археологи, мог также располагаться и мавзолей одного из самых успешных правителей Ассирии. В пользу этого говорило то, что раньше здесь находили статуи Эсархаддона и каменные таблички, описывающие его завоевания и сам дворец.

По всей видимости, это действительно было так – в марте 2017 года археологам удалось найти сразу семь новых табличек в разграбленной гробнице святого Ионы, в которых раскрывается история завоевания Египта, Киликии и некоторых других свершений Эсархаддона, таких как восстановление вавилонских храмов и всего города в целом. Часть из них была написана от первого лица в манере, свойственной для ассирийских правителей, не стеснявшихся жестокости своих действий.

В частности, они подтверждают, что мечеть действительно была построена поверх развалин дворца ассирийских царей, а также говорят о том, что в его последующих реконструкциях участвовал Ашшурбанипал – сын Эсархаддона, последний правитель империи и создатель крупной библиотеки, дожившей до наших дней. Это, как отмечают археологи, является большой новостью для мира археологии, так как раньше нигде подобные упоминания его имени не встречались.

© Фото : Layla Salih Барельеф из дворца Эсархаддона, извлеченный из гробницы святого Ионы боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) © Фото : Layla Salih Барельеф из дворца Эсархаддона, извлеченный из гробницы святого Ионы боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)

Другим интересным открытием стало то, что археологическим "браконьерством" занимались не только боевики ИГ, но и персы, греки и представители других народов, селившихся на развалинах Ниневии после падения империи. В пользу этого говорит то, что некоторые таблички с хрониками Эсархаддона были или перевернуты вверх ногами, или странным образом расположены.

Как предполагают ученые, последующие жители развалин дворца ассирийских царей использовали эти таблички в качестве подпорок или строительных материалов, не осознавая, что на них была изложена история правления одного из самых успешных и жестоких правителей античности. Пока не понятно, какие богатства и памятники культуры боевики ИГ смогли вывезти из гробницы, однако ученые надеются, что им скоро удастся получить ответ на этот вопрос.

*Террористическая организация, запрещенная в России

