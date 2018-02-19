РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Археологи нашли хроники Эсархаддона в гробнице святого Ионы

13:1019.02.2018
016991
© Фото : Ali Y. Al-JubooriГробница святого Ионы, взорванная ИГ (организация запрещена в РФ) в 2014 годуГробница святого Ионы, взорванная ИГ (организация запрещена в РФ) в 2014 году
© Фото : Ali Y. Al-Juboori

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Гробница святого Ионы, разграбленная боевиками ИГ*, хранила в себе хроники легендарного ассирийского царя  Эсархаддона, завоевавшего Древний Египет и восстановившего Вавилон, сообщает Live Science.

Имам Абдалла показывает нам, что осталось от древнего Нимруда
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
Нимруд: история древней Ассирии, взорванная ИГ
Исламское государство Ирака и Леванта, экстремистская группировка, запрещенная в России и большинстве цивилизованных стран, стала широко известной публике в начале 2014 года после публикации в глобальной сети серии пропагандистских видеороликов с показательными казнями "неверных" и обещаниями создать глобальный халифат.

Стремительное расширение границ подконтрольных ИГ территорий в Ираке и Сирии привело к тому, что многие памятники культуры и архитектуры были уничтожены боевиками, посчитавшими их "противными исламу", а другие были разграблены и проданы частным коллекционерам.

Подобная судьба, как рассказывает Али Аль-Юбури (Ali Al-Juboori), археолог из университета Мосула (Ирак), постигла не только музеи и античные постройки Пальмиры, но и Ниневию – бывшую столицу Ассирийской империи, расположенную внутри современного Мосула. На ее территории присутствует десятки гробниц правителей и высокопоставленных сановников, управлявшей этой военной сверхдержавой железного века почти три тысячелетия назад.

© Фото : Layla SalihКерамическая посуда и одна из семи табличек хроники Эсархаддона
© Фото : Layla Salih
Керамическая посуда и одна из семи табличек хроники Эсархаддона

До появления ИГ, археологи из Ирака и других стран планомерно изучали эти гробницы примерно три десятка лет, постепенно вскрывая усыпальницы и тщательно каталогизируя все, что им удавалось там найти. Боевики-исламисты "продолжили" дело ученых, разграбив те гробницы, которые оставались запечатанными, в том числе захоронение, которое многие историки и религиоведы считают местом упокоения знаменитого библейского святого Ионы.

Освобожденная от боевиков крепость Крак де Шевалье в Сирии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Исламские лидеры осудили разрушение ИГИЛ гробницы пророка Ионы

Эта гробница считается святым местом и для мусульман, и для христиан, и поверх нее в прошлом были построены и мечеть, и церковь. Боевики взорвали мечеть три года назад и, как выяснили археологи уже после освобождения Мосула, прорыли сеть каналов под ней, пытаясь найти мифические сокровища царя Эсархаддона, предположительно спрятанные в ее окрестностях.

Дело в том, что три тысячи лет назад в этой части Ниневии был построен царский дворец, где, как предполагали раньше археологи, мог также располагаться и мавзолей одного из самых успешных правителей Ассирии. В пользу этого говорило то, что раньше здесь находили статуи Эсархаддона и каменные таблички, описывающие его завоевания и сам дворец.

По всей видимости, это действительно было так –  в марте 2017 года археологам удалось найти сразу семь новых табличек в разграбленной гробнице святого Ионы, в которых раскрывается история завоевания Египта, Киликии и некоторых других свершений Эсархаддона, таких как восстановление вавилонских храмов и всего города в целом. Часть из них была написана от первого лица в манере, свойственной для ассирийских правителей, не стеснявшихся жестокости своих действий.

Сирийские музыканты играют на месте разрушенного римского амфитеатра в древнем городе Пальмира, Сирия
© AFP 2018 / Louai Beshara
Археолог: "на Святой Земле жизнь любого археолога в опасности"

В частности, они подтверждают, что мечеть действительно была построена поверх развалин дворца ассирийских царей, а также говорят о том, что в его последующих реконструкциях участвовал Ашшурбанипал – сын Эсархаддона, последний правитель империи и создатель крупной библиотеки, дожившей до наших дней. Это, как отмечают археологи, является большой новостью для мира археологии, так как раньше нигде подобные упоминания его имени не встречались.

© Фото : Layla SalihБарельеф из дворца Эсархаддона, извлеченный из гробницы святого Ионы боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)
© Фото : Layla Salih
Барельеф из дворца Эсархаддона, извлеченный из гробницы святого Ионы боевиками ИГ (организация запрещена в РФ)

Другим интересным открытием стало то, что археологическим "браконьерством" занимались не только боевики ИГ, но и персы, греки и представители других народов, селившихся на развалинах Ниневии после падения империи. В пользу этого говорит то, что некоторые таблички с хрониками Эсархаддона были или перевернуты вверх ногами, или странным образом расположены.

Артефакты, найденные археологами в Шекшово
© Фото : Институт археологии РАН
Археологи нашли "следы" Византии и Халифата в древнем Суздале

Как предполагают ученые, последующие жители развалин дворца ассирийских царей использовали эти таблички в качестве подпорок или строительных материалов, не осознавая, что на них была изложена история правления одного из самых успешных и жестоких правителей античности. Пока не понятно, какие богатства и памятники культуры боевики ИГ смогли вывезти из гробницы, однако ученые надеются, что им скоро удастся получить ответ на этот вопрос.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена