Ученые из России нашли краску для поисков самых "инопланетных" микробов

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские и немецкие астробиологи обнаружили светящуюся краску, позволяющую искать в геотермальных источниках, в арктических пустынях и других "инопланетных" регионах Земли самых живучих микробов, способных жить на Марсе и других планетах в условиях постоянного недостатка воды, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Этих микробов часто находят в древних соляных отложениях возрастом в миллионы лет. Наш метод позволяет находить их в минеральных образованиях и исследовать. Подобный поиск может пролить свет на проблему происхождения жизни на Земле: согласно одной из теорий, жизнь на нашу планету была занесена извне в виде бактерий", — рассказывает МФТИ Валентин Борщевский из Московского Физтеха в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы ученые начали активно обсуждать гипотезу панспермии – идею того, что жизнь на Землю или другие планеты могла быть занесена из космоса. Она была придумана в 1903 году известным шведским химиком Сванте Аррениусом, однако до недавнего времени ее никто не рассматривал всерьез.

Ситуация несколько поменялась после экспериментов на борту российских биоспутников серии "Бион-М", на практике доказавших возможность выживания микробов при падении метеорита на Землю. Кроме того, американские ученые показали, что окаменелые останки земной жизни могли быть "выбиты" с поверхности Земли астероидами и быть выброшены в космос, откуда они могли попадать в прошлом на Луну, Марс и другие планеты.

Подобные опыты, а также открытие следов потенциально обитаемых озер на Марсе, заставляют ученых задуматься о том, в каких условиях могут жить микробы и что нужно для их выживания. Одними из кандидатов на роль подобных "инопланетян", как рассказывают Борщевский и его коллеги, являются так называемые галофилы – небольшая группа бактерий и архей, способных жить в условиях чрезвычайно высокой солености и постоянного недостатка влаги.

Изучение галофилов, как и других экстремальных форм жизни, затруднено тем, что они приспособлены только к жизни в той среде, в которой они обитают в дикой природе, и любые попытки извлечь их и размножить в лаборатории обычно приводят к тому, что их клетки буквально разваливаются на части, прежде чем ученым удается что-то сделать с ними.

Проблема, как отмечают исследователи, осложняется еще тем, что клеточные оболочки и прочие части клеток этих микробов устроены совсем не так, как у других микробов, что не позволяет изучать прямо в тех засоленных озерах и прочих залежах минералов, где они обитают. По этой причине биологи почти ничего не знают о том, как живут эти "инопланетяне", как они размножаются и как они реагируют на внешние угрозы.

Российские и немецкие ученые нашли неожиданное решение этой проблемы, выяснив, что одна из существующих светящихся красок, MitoTracker, созданная для "раскраски" тканей человека и других многоклеточных существ, может проникать внутрь этих микробов и соединяться с молекулами белков.

Благодаря этой краске Борщевский и его коллеги смогли проследить за тем, как колонии бактерий-галофилов, Halobacterium salinarum, реагировали на различные молекулы токсинов. Эти опыты показали, что в подобных ситуациях микробы меняют свою форму, превращаясь из палочек в сферообразные структуры, и после исчезновения источника опасности возвращаются в нормальный вид.

Аналогичным образом, как отмечают исследователи, им удалось окрасить еще четыре других вида микробов-галофилов. Это позволяет использовать подобные красители для изучения колоний этих экстремофилов на Земле и поиска их следов на других планетах, заключают ученые.