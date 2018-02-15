РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России нашли краску для поисков самых "инопланетных" микробов

15:0415.02.2018
01850
© NASA / JPL/MSSSОкаменелости, найденные на МарсеОкаменелости, найденные на Марсе
© NASA / JPL/MSSS

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские и немецкие астробиологи обнаружили светящуюся краску, позволяющую искать в геотермальных источниках, в арктических пустынях и других "инопланетных" регионах Земли самых живучих микробов, способных жить на Марсе и других планетах в условиях постоянного недостатка воды, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Впадина Данакил в Эфиопии
© Фото : Felipe Gomez/Europlanet 2020 RI
Ученые назвали уголок Эфиопии самой "инопланетной" точкой на Земле
"Этих микробов часто находят в древних соляных отложениях возрастом в миллионы лет. Наш метод позволяет находить их в минеральных образованиях и исследовать. Подобный поиск может пролить свет на проблему происхождения жизни на Земле: согласно одной из теорий, жизнь на нашу планету была занесена извне в виде бактерий", — рассказывает МФТИ Валентин Борщевский из Московского Физтеха в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы ученые начали активно обсуждать гипотезу панспермии – идею того, что жизнь на Землю или другие планеты могла быть занесена из космоса. Она была придумана в 1903 году известным шведским химиком Сванте Аррениусом, однако до недавнего времени ее никто не рассматривал всерьез.

Ситуация несколько поменялась после экспериментов на борту российских биоспутников серии "Бион-М", на практике доказавших возможность выживания микробов при падении метеорита на Землю. Кроме того, американские ученые показали, что окаменелые останки земной жизни  могли быть "выбиты" с поверхности Земли астероидами и быть выброшены в космос, откуда они могли попадать в прошлом на Луну, Марс и другие планеты.

Подобные опыты, а также открытие следов потенциально обитаемых озер на Марсе, заставляют ученых задуматься о том, в каких условиях могут жить микробы и что нужно для их выживания. Одними из кандидатов на роль подобных "инопланетян", как рассказывают Борщевский и его коллеги, являются так называемые галофилы – небольшая группа бактерий и архей, способных жить в условиях чрезвычайно высокой солености и постоянного недостатка влаги.

Спасатели работают на месте посадки Бион-1М
© Фото : Институт медико-биологических проблем РАН
Биолог: возможность занесения жизни из космоса можно считать доказанной

Изучение галофилов, как и других экстремальных форм жизни, затруднено тем, что они приспособлены только к жизни в той среде, в которой они обитают в дикой природе, и любые попытки извлечь их и размножить в лаборатории обычно приводят к тому, что их клетки буквально разваливаются на части, прежде чем ученым удается что-то сделать с ними.

Проблема, как отмечают исследователи, осложняется еще тем, что клеточные оболочки и прочие части клеток этих микробов устроены совсем не так, как у других микробов, что не позволяет изучать прямо в тех засоленных озерах и прочих залежах минералов, где они обитают. По этой причине биологи почти ничего не знают о том, как живут эти "инопланетяне", как они размножаются и как они реагируют на внешние угрозы.

Российские и немецкие ученые нашли неожиданное решение этой проблемы, выяснив, что одна из существующих светящихся красок, MitoTracker, созданная для "раскраски" тканей человека и других многоклеточных существ, может проникать внутрь этих микробов и соединяться с молекулами белков.

Вид Земли с МКС
© NASA
Ученый из НАСА объяснил, как бактерии могли попасть на обшивку МКС

Благодаря этой краске Борщевский и его коллеги смогли проследить за тем, как колонии бактерий-галофилов, Halobacterium salinarum, реагировали на различные молекулы токсинов. Эти опыты показали, что в подобных ситуациях микробы меняют свою форму, превращаясь из палочек в сферообразные структуры, и после исчезновения источника опасности возвращаются в нормальный вид.

Аналогичным образом, как отмечают исследователи, им удалось окрасить еще четыре других вида микробов-галофилов. Это позволяет использовать подобные красители для изучения колоний этих экстремофилов на Земле и поиска их следов на других планетах, заключают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена