Путин контролирует процесс совершенствования работы РАН

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Процесс совершенствования работы Российской академии наук находится в динамике, президент Владимир Путин постоянно занимается этой темой и держит ее под контролем, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В конце прошлого года некоторые СМИ сообщили, что группа из 400 ученых направила открытое письмо президенту, в котором жалуется на проблемы с управлением российской наукой, возникшие в ходе реформы РАН. Позже на совместном заседании президиума РАН и научно-координационного совета ФАНО ряд ученых сообщили, что их подпись стоит под письмом, но они в действительности его не подписывали.

"Действительно, президент абсолютно в курсе этого обращения, он в курсе точки зрения, которая была изложена рядом ученых. Как вы знаете, совсем недавно состоялся Президентский совет по науке в Новосибирске, где, в том числе, затрагивались вопросы совершенствования работы и законодательной базы по Российской академии наук. Процесс совершенствования работы академии наук находится в динамике. Вы знаете, что и президент академии наук постоянно говорит о совершенствовании и законодательной базы, и в целом того, как работает академия. Президент, собственно, можно сказать, что постоянно занимается этой темой и держит ее под контролем", — сказал Песков.