На Байконуре сообщили о задержке старта "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс"

КОРОЛЕВ (Московская область), 11 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1А" не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется трансляция пуска.
Сейчас самый быстрый способ попасть на МКС — полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой траектории был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.