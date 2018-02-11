На Байконуре сообщили о задержке старта "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс"

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. 9 февраля 2018

КОРОЛЕВ (Московская область), 11 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1А" не стартовала в расчетное время с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами, где ведется трансляция пуска.

Планировалось, что ракета выведет грузовой корабль "Прогресс МС-08", который должен был впервые в истории добраться до Международной космической станции по новой укороченной двухвитковой схеме за 3,5 часа.

Сейчас самый быстрый способ попасть на МКС — полет по четырехвитковой схеме. Она была впервые реализована в 2012 году с запуском грузового корабля "Прогресс". Первый пилотируемый полет по новой траектории был совершен 29 марта 2013 года с запуском корабля "Союз ТМА-08". Традиционной считается схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.