Ученые выяснили, почему мужчины-таксисты зарабатывают больше женщин

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Наблюдения за жизнью двух миллионов таксистов помогли ученым выяснить, что женщины зарабатывают на 7% меньше мужчин по той причине, что последние готовы работать в неудобное время, чаще нарушать правила и ездить быстрее, сообщает пресс-служба университета Чикаго.

"Как правило, и водители, и их клиенты предпочли бы добраться до места назначения как можно быстрее, если подобная поездка будет достаточно безопасной. Мужчины, как правило, едут на 2,2% быстрее женщин, что позволяет совершать им больше поездок за рабочий день. Нужно понимать, что разрыв в уровне зарплат между полами является очень сложным феноменом, и нам крайне важно понимать то, что именно создает его и стоит ли его ликвидировать", — заявил Джон Лист (John List), экономист из университета Чикаго (США).

Вопрос различий в уровне труда между мужчинами и женщинами является сегодня предметом самых ожесточенных дискуссий в обществах самых развитых стран мира. Часть участников этих споров считают, что разрыв в уровне оплаты связан с тем, что женщины систематически угнетаются мужчинами и что они заставляют их работать на традиционно низкооплачиваемых должностях.

Их оппоненты предполагают, что эта "дыра" возникла из-за различий в психологии и поведении женщин и мужчин. По их мнению, для последних важнее карьера и амбиции, а для первых – семья, дом и личный комфорт.

Как рассказывает Лист, появление краудсорсинговых платформ, таких как Uber, Gett и их конкурентов, дало ученым и участникам этих споров первую возможность проверить эту гипотезу, так как подобные варианты трудоустройства позволяют и мужчинам, и женщинам, работать столько, сколько они хотят, и в то время, когда им удобно это делать.

По его словам, многие социологи и активисты считали, что оба этих фактора должны были выровнять ситуацию и даже заставить женщин зарабатывать больше мужчин за счет гибкого графика работы и своеобразной "анонимности" системы выплат и распределения заказов, не учитывающей пол работника.

Заручившись поддержкой Uber, Лист и его коллеги из Стэнфордского университета проверили, так ли это на самом деле, проанализировав то, как много денег получали и как много работали два миллиона добровольных таксистов, проживающих на территории США.

Как оказалось, переход на подобную работу не ликвидирует разрыв в уровне зарплат – в среднем, мужчины-таксисты получают на 7% больше, чем их коллеги-женщины. Причина этого, как обнаружили ученые, заключалась не в систематической дискриминации женщин, а в небольших различиях в отношении полов к работе.

К примеру, мужчины в среднем работают больше, чем женщины – они проводят за рулем по 18 часов каждую неделю, тогда как их дамы тратят на это около 13 часов. Благодаря этому таксисты-новички быстрее учатся правильно выбирать клиентов и быстрее повышают свой рейтинг в краудсорсинговой системе.

Вдобавок, мужчины чаще выходят на трассу ночью и в выходные дни, что, как считают ученые, связано с нежеланием женщин иметь дело с подвыпившими пассажирами, а также чаще нарушают правила и поэтому едут быстрее, чем их конкурентки.

Все это, как считает Лист, говорит о том, что любые попытки насильно уравнять уровень оплаты женщин и мужчин принесут больше вреда, чем пользы, и поэтому краудсорсинговым компаниям и другим работодателям следует искать альтернативные способы ликвидации этого разрыва.