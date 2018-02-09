РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, почему мужчины-таксисты зарабатывают больше женщин

18:1809.02.2018
74471
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДевушка у автомобиля таксиДевушка у автомобиля такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Наблюдения за жизнью двух миллионов таксистов помогли ученым выяснить, что женщины зарабатывают на 7% меньше мужчин по той причине, что последние готовы работать в неудобное время, чаще нарушать правила и ездить быстрее, сообщает пресс-служба университета Чикаго.

Студенты на занятиях
© Fotolia / zinkevych
Ученые назвали главного "мизогиниста", не пускающего женщин в науку
"Как правило, и водители, и их клиенты предпочли бы добраться до места назначения как можно быстрее, если подобная поездка будет достаточно безопасной. Мужчины, как правило, едут на 2,2% быстрее женщин, что позволяет совершать им больше поездок за рабочий день. Нужно понимать, что разрыв в уровне зарплат между полами является очень сложным феноменом, и нам крайне важно понимать то, что именно создает его и стоит ли его ликвидировать", — заявил Джон Лист (John List), экономист из университета Чикаго (США).

Вопрос различий в уровне труда между мужчинами и женщинами является сегодня предметом самых ожесточенных дискуссий в обществах самых развитых стран мира. Часть участников этих споров считают, что разрыв в уровне оплаты связан с тем, что женщины систематически угнетаются мужчинами и что они заставляют их работать на традиционно низкооплачиваемых должностях.

Их оппоненты предполагают, что эта "дыра" возникла из-за различий в психологии и поведении женщин и мужчин. По их мнению, для последних важнее карьера и амбиции, а для первых – семья, дом и личный комфорт.

Как рассказывает Лист, появление краудсорсинговых платформ, таких как Uber, Gett и их конкурентов, дало ученым и участникам этих споров первую возможность проверить эту гипотезу, так как подобные варианты трудоустройства позволяют и мужчинам, и женщинам, работать столько, сколько они хотят, и в то время, когда им удобно это делать.

Ученый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo
Женщины в науке: от "живых компьютеров" к Нобелевским премиям

По его словам, многие социологи и активисты считали, что оба этих фактора должны были выровнять ситуацию и даже заставить женщин зарабатывать больше мужчин за счет гибкого графика работы и своеобразной "анонимности" системы выплат и распределения заказов, не учитывающей пол работника.

Заручившись поддержкой Uber, Лист и его коллеги из Стэнфордского университета проверили, так ли это на самом деле, проанализировав то, как много денег получали и как много работали два миллиона добровольных таксистов, проживающих на территории США.

Как оказалось, переход на подобную работу не ликвидирует разрыв в уровне зарплат – в среднем, мужчины-таксисты получают на 7% больше, чем их коллеги-женщины. Причина этого, как обнаружили ученые, заключалась не в систематической дискриминации женщин, а в небольших различиях в отношении полов к работе.

Женщина и мужчина
© Fotolia / pololia
Ученые: мужчины запрограммированы эволюцией умирать раньше женщин

К примеру, мужчины в среднем работают больше, чем женщины – они проводят за рулем по 18 часов каждую неделю, тогда как их дамы тратят на это около 13 часов. Благодаря этому таксисты-новички быстрее учатся правильно выбирать клиентов и быстрее повышают свой рейтинг в краудсорсинговой системе.

Вдобавок, мужчины чаще выходят на трассу ночью и в выходные дни, что, как считают ученые, связано с нежеланием женщин иметь дело с подвыпившими пассажирами, а также чаще нарушают правила и поэтому едут быстрее, чем их конкурентки.

Все это, как считает Лист, говорит о том, что любые попытки насильно уравнять уровень оплаты женщин и мужчин принесут больше вреда, чем пользы, и поэтому краудсорсинговым компаниям и другим работодателям следует искать альтернативные способы ликвидации этого разрыва.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Чирков
Вот интересно, чисто математически мужчины работают в 1,5 раза больше и при этом получают больше только на 7%? Это уже обратная дискриминация получается.
Хотя конечно наверное речь про заработок в единицу времени, но стоили бы это отметить.
18:31
09.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена