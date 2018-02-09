На Байконуре установили ракету с "самым быстрым" в истории "Прогрессом"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", которой в ближайшее воскресенье предстоит отправить к Международной космической станции грузовой корабль "Прогресс МС-08" по новой укороченной двухвитковой схеме, установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"Ракета… вывезена на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур и установлена на пусковую систему. Запуск… запланирован на 11 февраля в 11.58.45 мск", — говорится в релизе.

Космический грузовик "Прогресс МС-08" планируются впервые в истории запустить к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме. По предварительным рассчетам баллистиков, корабль должен будет добраться до станции через 3 часа 27 минут после старта ракеты. После отработки этой технологии её предполагается использовать и для пилотируемых кораблей "Союз".

Изначально по новой схеме планировалось отправить "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года, но тогда автоматика отменила пуск. Старт перенесли на резервную дату — 14 октября, когда баллистические условия уже не позволяли отправить грузовик по новой схеме. "Прогресс МС-07" добрался до станции по стандартной схеме за двое суток.

Сейчас самым быстрым способом попасть на МКС является полет по четырехвитковой схеме, который занимает порядка шести часов.

"Прогресс МС-08" должен доставить на МКС 1390 килограммов сухих грузов, 890 килограммов топлива в баках системы дозаправки, 420 килограммов воды в баках системы "Родник", а также 46 килограммов сжатого воздуха и кислорода в баллонах.

В грузовом отсеке уложено научное оборудование, в том числе летный комплект аппаратуры для эксперимента по мониторингу миграций диких животных "Икарус" (его российские космонавты должны будут установить на внешней поверхности станции во время их следующего выхода в открытый космос), комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами, одеждой, лекарствами и средствами личной гигиены для членов экипажа.

Трансляция пуска запланирована на сайте Роскосмоса.