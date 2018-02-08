Ученые оценили программу Минобра по развитию генных технологий

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал РИА Новости, какие возможности откроет программа Минобрнауки "Постгеномная магистраль", направленная на создание искусственного организма.

По его словам, вся пищевая промышленность будущего будет основана на геномной инженерии, а потому программа своевременна и дальновидна. Россия путем редактирования генов, по мнению ученого, могла бы решить проблему грядущего дефицита продуктов, который возникнет из-за перенаселения планеты. Благодаря этому вложения в программу полностью окупятся. Он напомнил, что в США инвестиции в эту отрасль науки составляют 30-40 миллиардов долларов.

"Сейчас приоритетной технологией, двигателем геномной инженерии, является CRISPR-CAS", — сказал Волчков.

Он отметил, что, вероятно, Россия купит патент на эту технологию для работы над своими медицинскими и биотехнологическими проектами.

Также Волчков напомнил, что в начале ХХ века в стране была сильная генетическая и биологическая школа, представителями которой были Нобелевские лауреаты физиологи Иван Павлов и Илья Мечников.

"Сегодня программа правительства и министерства образования поможет России вновь вырваться в лидеры, причем сразу в нескольких отраслях — фармацевтика, регенеративная медицина, агро- и биотехнологии", — уверен он.

Мнение ученого разделила член президиума РАСН, заместитель председателя общества молодых эндокринологов Мария Воронцова. Она подчеркнула, что генно-инженерные технологии будут занимать важное место в медицине.

"Для многих неизлечимых хронических заболеваний возможно будут разработаны препараты или другие способы их излечения. Конечно, данные технологии подлежат дальнейшему изучению и "шлифовке" для того, чтобы сделать их применение пригодным для человека. В данном контексте также важны будут решения этического и правового характера, так как для ученого от этого зависит набор возможностей для исследований, а для пациента это может определять доступность технологий в медицинском плане. Думаю, что данная программа является важным шагом в сторону поиска совершенно новых решений для медицины в России", — сказала она.

О многолетней программе "Постгеномная магистраль" рассказал 30 января замглавы Минобрнауки Григорий Трубников. По его словам, в ней собрана совокупность отечественных разработок, применяющих геномные и постгеномные методы для решения задач генетического редактирования биологических систем.