Минобрнауки предложило программу создания искусственных организмов

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает реализовать многолетнюю программу "Постгеномная магистраль", в финале которой появятся возможности корректировки геномов человека и создания искусственного организма, сообщил во вторник в Новосибирске на заседании рабочей группы по развитию биотехнологий замглавы министерства Григорий Трубников.

"В течение 2017 года совместно с РАН, Минздравом, Минсельхозом и некоторыми другими министерствами и агентствами мы разработали комплексную научно-техническую программу "Постгеномная магистраль". В рамках программы мы предлагаем освоить генетическое редактирование как элемент участия России в формировании шестого природоподобного технологического уклада", — заявил он.

По словам Трубникова, в программе собрана совокупность отечественных разработок, применяющих геномные и постгеномные методы для решения задач генетического редактирования биологических систем. С позиции программы безопасность государства заключается, прежде всего, в возможности радикально увеличить объемы производимых пищевых ресурсов и максимально снизить импортозависимость.

"Основная часть этой программы будет реализована в течение ближайших 6-7 лет. Это одна из подпрограмм новой государственной программы научно-технологического развития России. Бюджеты и сроки исполнения сопоставимы с вложениями зарубежных правительств в подобные программы", — сказал он.

Исходя из представленных на заседании слайдов, "Постгеномная магистраль" потребует 18,3 миллиарда рублей из бюджета РФ и 10,7 миллиарда составит внебюджетное софинансирование.

Первый шаг программы, как предполагается, решит проблему получения геномов нескольких тысяч микроорганизмов. Вторым будет синтез инженерных биоподобных конструкций. По словам Трубникова, для растений это приведет к повышению сроков хранения, для животных – к возможности выращивания органов, в экосистемах – к очистке сточных вод микроорганизмами.

"На третьем шаге планируется ограниченное и высокоэтичное медицинское применение, чтобы скорректировать геном неизлечимо больных людей. В финале программы мы хотим положить создание несложного искусственного организма. Прежде всего такой организм понадобится для борьбы с массовыми инфекциями, а эта ситуация по мере увеличения популяции человека, животных и растений будет все хуже", — отметил замглавы Минобрнауки.

По его словам, разработать технологию создания синтетических организмов Минобрнауки предлагает уже в течение ближайших десяти лет. Трубников также не исключил, что для сохранения человечества в ближайшие 15-20 лет придется в принципе отказаться от животноводства, заменив животных на биореакторы. Он добавил, что программу Минобрнауки РФ в 2018 году предложит на утверждение правительству РФ.