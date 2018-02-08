Ученые назвали ключевую особенность всех разумных существ

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Способность к самоконтролю оказалась главным мерилом интеллекта разумных существ, на что указали необычные опыты с участием нескольких шимпанзе, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Тот факт, что связь между интеллектом и самоконтролем существует и среди других видов живых существ, а не только среди людей, говорит о том, что сила воли могла играть большую роль в эволюции интеллектуальных способностей наших предков. В будущем мы планируют проверить, существует ли эта связь и среди других приматов и прочих животных", — заявил Майкл Беран (Michael Beran) из университета Джорджии в Атланте (США).

Еще в конце 1960 годов американский психолог Уолтер Мишел (Walter Mischel) заметил любопытную закономерность – высокий уровень самоконтроля в детстве и взрослой жизни был напрямую связан с высоким уровнем интеллекта и успехом в жизни, и наоборот. Впоследствии эти выводы многократно подтверждались, и сейчас никто не сомневается в их справедливости в отношении людей.

Беран и его коллеги проверили, характерна ли подобная закономерность для ближайших родичей человека – обычных шимпанзе (Pan troglodytes). Заручившись поддержкой питомника шимпанзе в Атланте, ученые провели среди обезьян тот же самый "зефирный эксперимент", который использовал Мишел для изучения самоконтроля полвека назад.

В его рамках экспериментаторы приглашали детей в лабораторию, усаживали их перед собой и показывали набор из нескольких сладостей, объясняя, что они получат двойное количество конфет, печенья и зефира, если они подождут 15 минут. После этого ученые выходили из помещения, оставляя сладости на столе, и тайно следили за тем, уступят ли дети соблазну или нет.

Приматологи разработали адаптированную версию этого эксперимента, приспособив ее к работе с обезьянами, и провели аналогичные наблюдения, параллельно наблюдая за тем, как вели себя обезьяны. После завершения этих опытов они оценили уровень интеллекта шимпанзе при помощи своеобразного IQ-теста, и сравнили результаты этих тестов между собой.

Как оказалось, шимпанзе в этом отношении не отличаются от людей – самые терпеливые и спокойные обезьяны получили максимальные оценки в тесте на сообразительность. Что интересно, похожие результаты были получены в прошлом году британскими учеными в ходе наблюдений за самыми умными птицами, новокаледонскими воронами.

Как тогда отмечали биологи, вороны и их родичи демонстрировали не меньший уровень самоконтроля, чем шимпанзе, решая простые задачи на терпение и сообразительность. Таким образом, высокий уровень самоконтроля действительно может быть одной из отличительных черт разумных существ.