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РИА Наука
РИА Наука

Ученые назвали ключевую особенность всех разумных существ

20:0008.02.2018
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© AP Photo / Wong Maye-EШимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная КореяШимпанзе прикуривает сигарету в зоопарке Пхеньяна, Северная Корея
© AP Photo / Wong Maye-E

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Способность к самоконтролю оказалась главным мерилом интеллекта разумных существ, на что указали необычные опыты с участием нескольких шимпанзе, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Ребенок. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Уровень самоконтроля ребенка позволяет предсказать успешность в жизни
"Тот факт, что связь между интеллектом и самоконтролем существует и среди других видов живых существ, а не только среди людей, говорит о том, что сила воли могла играть большую роль в эволюции интеллектуальных способностей наших предков. В будущем мы планируют проверить, существует ли эта связь и среди других приматов и прочих животных", — заявил  Майкл Беран (Michael Beran) из университета Джорджии в Атланте (США).

Еще в конце 1960 годов американский психолог Уолтер Мишел (Walter Mischel) заметил любопытную закономерность – высокий уровень самоконтроля в детстве и взрослой жизни был напрямую связан с высоким уровнем интеллекта и успехом в жизни, и наоборот. Впоследствии эти выводы многократно подтверждались, и сейчас никто не сомневается в их справедливости в отношении людей.

Беран и его коллеги проверили, характерна ли подобная закономерность для ближайших родичей человека – обычных шимпанзе (Pan troglodytes). Заручившись поддержкой питомника шимпанзе в Атланте, ученые провели среди обезьян тот же самый "зефирный эксперимент", который использовал Мишел для изучения самоконтроля полвека назад.

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© Fotolia / angelo lano
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В его рамках экспериментаторы приглашали детей в лабораторию, усаживали их перед собой и показывали набор из нескольких сладостей, объясняя, что они получат двойное количество конфет, печенья и зефира, если они подождут 15 минут. После этого ученые выходили из помещения, оставляя сладости на столе, и тайно следили за тем, уступят ли дети соблазну или нет.

Приматологи разработали адаптированную версию этого эксперимента, приспособив ее к работе с обезьянами, и провели аналогичные наблюдения, параллельно наблюдая за тем, как вели себя обезьяны. После завершения этих опытов они оценили уровень интеллекта шимпанзе при помощи своеобразного IQ-теста, и сравнили результаты этих тестов между собой.

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Как оказалось, шимпанзе в этом отношении не отличаются от людей – самые терпеливые и спокойные обезьяны получили максимальные оценки в тесте на сообразительность. Что интересно, похожие результаты были получены в прошлом году британскими учеными в ходе наблюдений за самыми умными птицами, новокаледонскими воронами.

Как тогда отмечали биологи, вороны и их родичи демонстрировали не меньший уровень самоконтроля, чем шимпанзе, решая простые задачи на терпение и сообразительность. Таким образом, высокий уровень самоконтроля действительно может быть одной из отличительных черт разумных существ.

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