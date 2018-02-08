Путин предложил сибирским ученым обсудить изменения в РАН и в науке

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с учеными сибирского отделения Российской академии наук (РАН) во время посещения Института ядерной физики предложил обсудить изменения в РАН, а также конкретные шаги для увеличения "отдачи от российской науки в целом".

"Хотел бы услышать от вас мнение по поводу всех изменений, касающихся академии в целом. Для меня было важно услышать ваше мнение о том, как складываются отношения с академией в Москве и что бы, по вашему мнению, нужно было бы сделать, в каком направлении нужно было бы двигаться дальше, чтобы отдача от российской науки в целом, а также от сибирского отделения РАН была бы еще больше, отвечала бы потребностям развития страны и российской экономики", — сказал президент, открывая встречу.

Он поздравил представителей научной отрасти с Днем российской науки, поблагодарил их за работу. Путин отметил, что сибирское отделение РАН не только является самым крупным региональным отделением академии, но и отделением, которое вносит существенный вклад в самые различные направления науки, экономики, различных отраслей знания. Причем результаты его работы достаточно быстро начинают применяться на практике.