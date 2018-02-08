Примирение аборигенов и защита для авиации: любопытные достижения ДВО РАН

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости, Надежда Егорова. Ученые Дальневосточного отделения РАН в 2017 году представили ряд важных и интересных научных достижений, в их числе – выведение нового "мясного" типа северного оленя, разработка уникального покрытия для сплавов алюминия и исследование прихода русских на Дальний Восток, с которым прекратились конфликты между аборигенами.
Защита для самолетов
Ученые отдела электрохимических систем и модификаций поверхности Института химии ДВО РАН Сергей Гнеденков, Дмитрий Машталяр и Владимир Егоркин разработали способ формирования композиционных защитных покрытий для сплавов алюминия, которые обладают уникальными антикоррозионными свойствами.
Как рассказал РИА Новости и. о. замдиректора Института химии ДВО РАН, доктор химических наук, доцент Сергей Синебрюхов, зачастую сплавы, которые используются в космической и авиапромышленности, подвергаются коррозионному воздействию.
По его словам, это, как правило, слой, состоящий из оксидных форм алюминия. Он обладает определенной морфологией поверхности, структурой и также служит хорошей основой для создания композиционного слоя.
"Поверх ПО слоя – слоя, полученного плазменно-электролитическим оксидированием, – наносится полимерсодержащий слой, который, с одной стороны, заполняет дефекты и предотвращает воздействие коррозионной среды, а с другой, еще обладает износостойкими свойствами и придает антифрикционные свойства покрытию", — отметил собеседник.
"Пока все в процессе. Должны сказать свое слово конструкторы или потребители конечной продукции. Это как предложение с нашей стороны, а найдет ли оно реализацию, это надо уже с производством решать", — добавил ученый.
"Миротворцы" среди аборигенов
По его словам, присутствие русских в тот период на Дальнем Востоке и в Сибири в разные годы оценивалось по-разному. Первые годы советской власти считалось, что царская Россия в этих регионах перебила всех. После Великой отечественной войны, когда поменялась идеологическая составляющая государства, все стали говорить прямо противоположное: никакого военного вторжения не было, а народы входили в состав Российского государства добровольно. В 80-е годы прошлого века среди историков уже звучали разные интерпретации процессов на Дальнем Востоке.
"И в рамках этих разночтений эта работа подытоживает последние представления об этом историческом процессе. Если говорить об итогах, мы его характеризуем как культурная колонизация. Можно выделить следующие исторические последствия этого процесса: произошло включение огромного, ранее практически неизвестного региона в историческое культурное взаимодействие, было положено начало территориальному сближению Европы и Восточной Азии. Это я уже говорю не только о коренных малочисленных народах, а о китайцах, корейцах, которые в XIX веке активно здесь присутствовали", — говорит ученый.
По его словам, с приходом русских на Дальний Восток произошло пересечение двух различных культурных пространств, началось развитие связей коренных народов с русскими и другими европейскими народами.
Ученый рассказал, что с приходом русских и установлением здесь государственной власти ускорились процессы консолидации и межэтнической интеграции. Россия была здесь – на востоке страны — единственным транслятором европейских ценностей на протяжении 300 с лишним лет.
Также одним из важных результатов прихода русских Тураев называет вхождение Дальнего Востока в систему международных отношений.
"Говоря о методах – примерно в это же самое время процессы, которые обычно характеризовали как колонизацию, происходили не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в Америке. Методы были совершенно разные. Герцен, как-то говоря об этом, сказал: "Россия расширяется по другому закону, чем Америка… Соединенные Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед собою все; каждый шаг, приобретенный ими, — шаг, потерянный индейцами. Россия понимает кругом, как вода, обходит племена со всех сторон". Это действительно так", — считает ученый.
"Это не значит, что не было военных действий… Было и насилие, и экспансия… Но суть была не в этом — Россия потихоньку врастала в местную аборигенную жизнь. Русские здесь десятками или сотнями исчислялись, но в силу своей культурной отличительности они оказывали такое воздействие на коренное население", — рассказал собеседник агентства.
Новый северный олень
Новый тип оленей создали на производственной базе муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Возрождение" на Чукотке. Это генофондное хозяйство по разведению и сохранению северных оленей чукотской породы.
"Создание нового типа животного представляет собой первый значимый результат практической реализации фундаментальной научной разработки – многомерной концепции селекционной стратегии в северном оленеводстве. Работа над созданием нового внутрипородного типа оленей проводилась много лет на основе новой методологии. Она охватывает все популяции чукотской породы и обеспечивает единство всех критериев оценки, управляемости и направленности селекционного процесса", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник института Георгий Брызгалов.
По словам ученого, новый тип оленя создан путем скрещивания неродственных популяций чукотской породы, отбора и разведения особей в течение нескольких поколений.
Ученые отмечают, что олени нового типа превосходят чукотскую породу по производственным показателям: по деловому выходу молодняка – на 19,9%, сохранности взрослого поголовья – на 9,9%, производству мяса – на 89,5%.
"Северный олень – это важный объект разведения в арктических и субарктических регионах России. Сегодня это не только экономически значимая и этносохраняющая отрасль коренных малочисленных народов севера. Разведение северных оленей позволяет поддерживать продовольственную безопасность, укрепить социальную стабильность, снизить бедность и развить сельские территории страны", — добавил специалист.