Примирение аборигенов и защита для авиации: любопытные достижения ДВО РАН

ВЛАДИВОСТОК, 8 фев – РИА Новости, Надежда Егорова. Ученые Дальневосточного отделения РАН в 2017 году представили ряд важных и интересных научных достижений, в их числе – выведение нового "мясного" типа северного оленя, разработка уникального покрытия для сплавов алюминия и исследование прихода русских на Дальний Восток, с которым прекратились конфликты между аборигенами.

Защита для самолетов

Ученые отдела электрохимических систем и модификаций поверхности Института химии ДВО РАН Сергей Гнеденков, Дмитрий Машталяр и Владимир Егоркин разработали способ формирования композиционных защитных покрытий для сплавов алюминия, которые обладают уникальными антикоррозионными свойствами.

Как рассказал РИА Новости и. о. замдиректора Института химии ДВО РАН, доктор химических наук, доцент Сергей Синебрюхов, зачастую сплавы, которые используются в космической и авиапромышленности, подвергаются коррозионному воздействию.

"Конечно, те или иные способы обработки поверхностей сегодня присутствуют в современной промышленности — они призваны защитить сплав от коррозионного воздействия и различные узлы, в которых используются алюминиевые сплавы, — от трения. Новизна нашей разработки заключается в комплексном подходе к решению проблемы, когда на алюминиевом сплаве создается покрытие с использованием плазменного электролитического оксидирования", — сказал ученый.

По его словам, это, как правило, слой, состоящий из оксидных форм алюминия. Он обладает определенной морфологией поверхности, структурой и также служит хорошей основой для создания композиционного слоя.

"Поверх ПО слоя – слоя, полученного плазменно-электролитическим оксидированием, – наносится полимерсодержащий слой, который, с одной стороны, заполняет дефекты и предотвращает воздействие коррозионной среды, а с другой, еще обладает износостойкими свойствами и придает антифрикционные свойства покрытию", — отметил собеседник.

Синебрюхов рассказал, что эту разработку сейчас готовятся запатентовать. Использовать ее можно будет там, где алюминиевые сплавы соприкасаются с коррозионно-активной средой – в значительной степени это касается авиации – и гражданской, и военной. Ученый отметил, что о сроках внедрения нового покрытия в производство говорить еще рано.

"Пока все в процессе. Должны сказать свое слово конструкторы или потребители конечной продукции. Это как предложение с нашей стороны, а найдет ли оно реализацию, это надо уже с производством решать", — добавил ученый.

"Миротворцы" среди аборигенов

Группа ученых Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН опубликовала коллективную монографию, в которой с новой точки зрения рассмотрено влияние русских на аборигенов Дальнего Востока в XVII-XIX веках, которое исследователи впервые и в противовес ранним представлениям называют "культурной колонизацией". Русские прекратили родовые конфликты среди местного населения и принесли им "прививку" цивилизации, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии, этнологии и антропологии института Вадим Тураев.

По его словам, присутствие русских в тот период на Дальнем Востоке и в Сибири в разные годы оценивалось по-разному. Первые годы советской власти считалось, что царская Россия в этих регионах перебила всех. После Великой отечественной войны, когда поменялась идеологическая составляющая государства, все стали говорить прямо противоположное: никакого военного вторжения не было, а народы входили в состав Российского государства добровольно. В 80-е годы прошлого века среди историков уже звучали разные интерпретации процессов на Дальнем Востоке.

"И в рамках этих разночтений эта работа подытоживает последние представления об этом историческом процессе. Если говорить об итогах, мы его характеризуем как культурная колонизация. Можно выделить следующие исторические последствия этого процесса: произошло включение огромного, ранее практически неизвестного региона в историческое культурное взаимодействие, было положено начало территориальному сближению Европы и Восточной Азии. Это я уже говорю не только о коренных малочисленных народах, а о китайцах, корейцах, которые в XIX веке активно здесь присутствовали", — говорит ученый.

По его словам, с приходом русских на Дальний Восток произошло пересечение двух различных культурных пространств, началось развитие связей коренных народов с русскими и другими европейскими народами.

"Важное обстоятельство, что с приходом русских на Дальнем Востоке прекратились межродовые, межэтнические конфликты — скажем, между чукчами и коряками, между эвенами различных группировок и так далее. Русские не давали разгораться этим конфликтам, проявляли силу и глушили их в самом зародыше. По-разному действовали, конечно… Если взять длительную – несколько десятилетий – так называемую чукотско-корякскую войну в XVIII веке, это были длительные стычки коряков с эвенами на почве владения территорией, оленями. И русские там были в сложном положении, потому что коряки приняли русское подданство, а значит, мы их должны были защищать как своих граждан. А чукчи были независимы, поэтому России пришлось участвовать на стороне коряков. Такие же ситуации случались и в других местах", — отметил Тураев.

Ученый рассказал, что с приходом русских и установлением здесь государственной власти ускорились процессы консолидации и межэтнической интеграции. Россия была здесь – на востоке страны — единственным транслятором европейских ценностей на протяжении 300 с лишним лет.

"И худо-бедно, но Россия осуществила этому региону своеобразную "прививку" европейской цивилизационной идентичности, без которой эти территории и люди, живущие на ней, сегодня уже и не мыслят свое существование. Среди таких европейских ценностей можно назвать переход к земледелию и оседлости. Чего раньше не было — появление городов. Появилась европейская религиозная система в виде православного христианства. Также европейские политические традиции, посредством русской культуры регион стал приобщаться к письменности", — говорит ученый.

Также одним из важных результатов прихода русских Тураев называет вхождение Дальнего Востока в систему международных отношений.

"Говоря о методах – примерно в это же самое время процессы, которые обычно характеризовали как колонизацию, происходили не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в Америке. Методы были совершенно разные. Герцен, как-то говоря об этом, сказал: "Россия расширяется по другому закону, чем Америка… Соединенные Штаты, как лавина, оторвавшаяся от своей горы, прут перед собою все; каждый шаг, приобретенный ими, — шаг, потерянный индейцами. Россия понимает кругом, как вода, обходит племена со всех сторон". Это действительно так", — считает ученый.

Сегодня дальневосточные исследователи рассматривают процесс прихода русских в регион как врастание России в культурное пространство Дальнего Востока – это не было колонизацией или завоеванием. Этому процессу способствовали даже государственные механизмы – российское законодательство не отторгало существующей системы права коренных народов, на уровне общин допускалось даже аборигенное самоуправление.

"Это не значит, что не было военных действий… Было и насилие, и экспансия… Но суть была не в этом — Россия потихоньку врастала в местную аборигенную жизнь. Русские здесь десятками или сотнями исчислялись, но в силу своей культурной отличительности они оказывали такое воздействие на коренное население", — рассказал собеседник агентства.

Новый северный олень



Не забывают дальневосточные ученые и о продовольственной безопасности. Магаданский научно-исследовательский институт сельского хозяйства впервые на Дальнем Востоке России создал внутрипородный тип северного оленя "Возрождение", который обладает высоким генетическим потенциалом с высоким показателем производства мяса. Патент на него уже зарегистрирован в Государственном реестре селекционных достижений России.

Новый тип оленей создали на производственной базе муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия "Возрождение" на Чукотке. Это генофондное хозяйство по разведению и сохранению северных оленей чукотской породы.

"Создание нового типа животного представляет собой первый значимый результат практической реализации фундаментальной научной разработки – многомерной концепции селекционной стратегии в северном оленеводстве. Работа над созданием нового внутрипородного типа оленей проводилась много лет на основе новой методологии. Она охватывает все популяции чукотской породы и обеспечивает единство всех критериев оценки, управляемости и направленности селекционного процесса", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник института Георгий Брызгалов.

По словам ученого, новый тип оленя создан путем скрещивания неродственных популяций чукотской породы, отбора и разведения особей в течение нескольких поколений.

"Живая масса половозрастных групп превышает стандарт чукотской породы по телочкам возраста 5-6 месяцев на 6,9%, бычкам – на 12,6%, важенкам (самкам) возраста 2,5 года – на 14,2%, третьякам (животное на третьем году жизни) – на 22,2%. Генетический потенциал оленей нового внутрипородного типа составляет по живой массе полновозрастных важенок 120 килограммов, быков-кастратов – 150 килограммов. Убойный выход – 53% и 56% соответственно", — добавил специалист.

Ученые отмечают, что олени нового типа превосходят чукотскую породу по производственным показателям: по деловому выходу молодняка – на 19,9%, сохранности взрослого поголовья – на 9,9%, производству мяса – на 89,5%.

"Северный олень – это важный объект разведения в арктических и субарктических регионах России. Сегодня это не только экономически значимая и этносохраняющая отрасль коренных малочисленных народов севера. Разведение северных оленей позволяет поддерживать продовольственную безопасность, укрепить социальную стабильность, снизить бедность и развить сельские территории страны", — добавил специалист.