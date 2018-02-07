СИНГАПУР, 7 фев — РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы (ИСС) имени Решетнева" примет участие в тендерах на строительство космического аппарата "Экспресс-АМУ4" и казахстанского спутника KazSat-2, сообщил в среду журналистам глава компании Николай Тестоедов.

"Мы рассматриваем участие в тендерах международных, как стран СНГ, так и других. Казахстан в течение нескольких лет объявит тендер на замещение спутника KazSat-2, конечно, мы будем участвовать. Если ФГУП "Космическая связь" объявит тендер на "Экспресс-АМУ4", то мы тоже будем принимать в нем участие", — сказал Тестоедов на Singapour Airshow 2018.

По его словам, несмотря на то, что американский рынок закрыт для российских космических предприятий, а европейские компании демонстрируют низкую активность во взаимодействии, ИСС имени Решетнева продолжает взаимодействовать с рядом западных компаний.

"У остальных страх позиция не очень активная, при этом мы понимаем, что для нас закрыт рынок Америки. Крайне редко к нам обращаются европейцы: первый и последний раз мы сделали спутник для Intelsat, который запустили 18 апреля 2000 года, но все равно мы с ними взаимодействуем, предлагая свои услуги и прорабатывая варианты взаимодействия. Такие контакты очень важны для нас, мы понимаем, что будет требовать рынок через несколько лет", — добавил глава российской компании.

Компания "Информационные спутниковые системы" — одна из ведущих в российской космической отрасли. Это базовое предприятие по созданию спутников связи и системы ГЛОНАСС. ИСС владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах — от низких круговых до геостационарных.