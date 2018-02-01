Запущенная с Восточного ракета вывела спутники на промежуточную орбиту

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 1 фев – РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" в ходе третьего пуска с космодрома Восточный.

Ракета стартовала в 5.07 мск.

"Есть отделение разгонного блока от третьей ступени ракеты-носителя", — сказал диктор на стартовой площадке.

"Канопусы" выведут на расчетную орбиту высотой около 510 километров в 6.12 мск. В 7.50 на орбитах будут все 11 спутников.

Третий пуск с Восточного планировался 22 декабря 2017 года. Однако после того, как в результате неудачного второго пуска был потерян российский метеоспутник "Метеор-М" и 18 малых аппаратов, третий старт с нового российского космодрома перенесли на неопределенную дату.

После выявления причин аварии — несовершенства алгоритмов управления ракетой и разгонным блоком — было принято решение перенести третий пуск "за" 25 января 2018 года. Перед наступлением нового года "Роскосмос" уточнил, что пуск планируется первого февраля.