Вдыхайте глубже: найдут ли у людей обоняние ящериц

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Пока ученые ищут феромоны человека — сигнальные вещества, регулирующие поведение, попробуем разобраться: а каким собственно органом мы можем их воспринимать? У ящериц или крыс есть для этого вомероназальный орган. Его следы найдены и у человека.

Вомероназальный орган образуется в человеческом эмбрионе, превращаясь затем в трубочку толщиной меньше миллиметра в районе носа, выстланную эпителием. Что делает эта трубочка, до сих пор неясно. Да и не у всех она сохраняется, как выяснили патологоанатомы.

"У человека это однозначно рудимент, который не соединен с головным мозгом; нет дополнительной обонятельной луковицы, поэтому орган как таковой не работает. Кроме того, гены, кодирующие вомероназальные рецепторы, представлены псевдогенами. Функциональны только пять и экспрессируются они в основной обонятельной выстилке", — рассказывает РИА новости кандидат биологических наук Вера Вознесенская, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН.

Оксфордский биолог Тристам Уайат (Tristram D. Wyatt) утверждает, что у человека по факту нет работающего вомероназального органа. В обзоре американских авторов вомероназальный орган называют "анатомическим фантомом", "рудиментом", "хронологическим следом", отмечая, что на ранней стадии развития плода через вомероназальный орган в мозг мигрируют нейроны, и возможно, считать его рудиментом не очень-то правильно, во всяком случае, в классическом понимании этого термина.

"На самом деле у нас практически нет рудиментов. Есть органы, чьи функции недостаточно изучены. Аппендикс тоже долго считали рудиментом", — комментирует кандидат биологических наук Екатерина Виноградова, доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологического факультета СПбГУ.

Химия поведения

Змеи собирают информацию о запахах с помощью раздвоенного языка. Коснувшись предмета или воздуха, они заворачивают язык в пасть и прикладывают к расположенным там железам вомероназального органа. Там вещество анализируется, и посылается сигнал в мозг, который решает, что делать дальше.

"Вомероназальный орган был заточен под восприятие тяжелых молекул весом более 300 килодальтон. Это нелетучие соединения, для анализа которых необходим прямой контакт. У многих млекопитающих химические сигналы представлены как тяжелыми, так и легкими молекулами. Например, для человека более значимы летучие компоненты", — уточняет Вера Вознесенская.

Действительно, мы не тычемся носом в мочу, как собаки или кошки, чтобы считать информацию о человеке. Для анализа и принятия решений нам требуется множество источников: мы осматриваем, соотнося увиденное с нашим опытом, здороваемся, вдыхаем запах.

Ученые часто пишут, что вомероназальный орган у животных улавливает феромоны — молекулы или смеси, побуждающие к какой-либо однозначной реакции. Например, муравьи метят феромонами тропы, чтобы дать наводку сородичам. Этот термин, собственно, применяли только для насекомых, но сейчас он, что называется, пошел в народ, и его используют для описания систем химических сигналов у всех царств животных. Считается, что феромоны регулируют половое, социальное поведение, родительскую привязанность.

Феромоны ищут и у человека, но пока без успеха. Нет научных доказательств того, что летучие стероиды, такие как андростенон, андростенол, обладают феромонной природой. Данные о том, что они как-то по-особому влияют на женщин, сейчас подвергают сомнению.

Если где-то и найдут человеческий феромон, то в секрете желез вокруг соска кормящей женщины. Такое мнение высказал вышеупомянутый Уайат, ознакомившись с опытами французского коллеги Бенуа Шааля (Benoist Schaal). Этот секрет вызывает у младенца сосательные движения, даже если кормилица ему не родная мать. Данных о том, что в этом процессе задействован вомероназальный орган, нет. И, как полагает Вознесенская, человек вполне может обойтись без дополнительной системы для восприятия химических сигналов — достаточно основного обонятельного канала.