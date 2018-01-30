В Приамурье планируют "напечатать" первую искусственную кожу в конце года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 янв — РИА Новости, Елена Тимошенко. Первую "искусственную кожу" с помощью 3D-биопечати планируют получить в Благовещенске в конце 2018 года, рассказал РИА Новости директор по развитию компании NextGene Biosystem Алексей Шевелев.

Лаборатория компании действует на базе Амурской медицинской академии.

NextGene Biosystem занимается разработкой наукоемких проектов в области регенерационной медицины и онкологии. Один из основных проектов компании — клеточный продукт для лечения ожоговых и неожоговых повреждений кожи, создаваемый с помощью технологии 3D-биопечати.

"Проект реализуется в сотрудничестве с российско-швейцарской компанией IQDEMY. Наши партнеры заняты созданием непосредственно 3D-биопринтера и разработкой программного обеспечения для его работы. Мы работаем над созданием биологических чернил, а также занимаемся вопросами клеточного культивирования и исследований продукта на лабораторных животных",- рассказал Шевелев.

По словам собеседника агентства, уже подобран оптимальный состав биочернил, а разрабатываемые научные подходы активно патентуются.

"На сегодняшний день мы имеем около 10 патентов, позволяющих нам защитить нашу интеллектуальную собственность. Первый прототип клеточного продукта — "искусственной кожи" — будет получен в конце 2018 года. Именно с него начнутся наши доклинические исследования, которые позволят нам выйти на непосредственное использование клеточного продукта в клинической практике для помощи людям",- сказал он.

Как рассказал РИА Новости директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, проект может получить поддержку Фонда "ВЭБ Инновации" (учрежден Внешэкономбанком для осуществления инвестиций в высокотехнологичные проекты Фонда "Сколково").

"Несмотря на то, что опытные образцы по проекту ещё не получены, а технология искусственного получения кожи находится в стадии опытной разработки и апробации, проект будет направлен в "ВЭБ Инновации" для рассмотрения возможности финансирования в рамках кластера "Биомедицинские технологии". Мы совместно с представителем Внешэкономбанка в Амурской области формируем пакет необходимых документов по проекту для направления заявки от NextGene Biosystem в Фонд "ВЭБ Инновации",- рассказал Пузанов.