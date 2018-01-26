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РИА Наука
РИА Наука

Западная культура способствует развитию нарциссизма, заявляют ученые

13:5226.01.2018
(обновлено: 14:38 26.01.2018)
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© AP Photo / Lionel CironneauВосточногерманские пограничники в проеме Берлинской стеныВосточногерманские пограничники в проеме Берлинской стены
© AP Photo / Lionel Cironneau

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Наблюдения за жизнью бывших западных и восточных немцев, а также современной молодежи помогли психологам выяснить, что западная культура способствует развитию нарциссизма, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

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"Люди, жившие к западу от границы между ГДР и ФРГ, или от Берлинской стены, в среднем отличаются более высоким уровнем нарциссизма, чем немцы, которые провели детство на территории социалистической половины Германии. Что интересно, эти различия более всего заметны в проявлениях "грандиозного нарциссизма" — гипертрофированного чувства собственного превосходства", — рассказывает Штефан Рёпке (Stefan Röpke) из Медицинского университета Берлина.

В последние годы ученые активно интересуются тем, как сложились национальные менталитеты и как народы разделились на типично "восточные", для которых характерен коллективистский склад ума, и индивидуалистов-"западников". Как показывают исследования, на это влияют не только история и культура, но и самые незначительные факторы.

К примеру, три года назад американские психологи выяснили, что различия в менталитете жителей юга и севера Китая обусловлены тем, что их предки возделывали разные злаки – рис толкал южан к коллективизму, а пшеница способствовала развитию индивидуализма и нарциссизма на севере. Подобные различия, связанные с условиями жизни в раннем детстве, обнаружились и среди либералов и консерваторов в США.

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По словам Рёпке, разрушение Берлинской стены и объединение двух Германий дало уникальную возможность сравнить, как ведут себя люди, раньше принадлежавшие к двум совершенно различным культурам.

Для этого психологи опросили в интернете примерно тысячу человек из разных районов Германии. Как оказалось, современных немцев можно разделить на три условные группы на основании года и места рождения.

К примеру, менталитет людей, которым ко времени объединения Германии уже исполнилось пять лет, разительно отличается в зависимости от того, в какой части страны они провели детство. Как правило, немцы из ГДР обладают более высокой самооценкой и реже страдают от нарциссизма и самообмана, чем их сверстники, родившиеся в ФРГ. Особенно ярко эти различия проявились у тех, кому к 1990 году исполнилось от 6 до 18 лет.

В менталитете пожилых жителей Германии, говорит Рёпке, тоже есть различия, однако они в основном связаны с нарциссизмом и почти не затрагивают самооценку. А вот у молодежи таких различий не наблюдалось, и это говорит о том, что западная культура сейчас полностью доминирует в немецком обществе. 

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По мнению ученых, все это связано с тем, как менялись общества ГДР, ФРГ и единой Германии, а также представления родителей о воспитании детей. К примеру, экономический кризис и низкие зарплаты в последние годы существования ГДР и первые после объединения могли заставить молодежь более серьезно относиться к коллективистским принципам, способным защитить от финансовых неудач и прочих проблем.

Что интересно, выводы Рёпке и его коллег противоречат идеям о том, что коллективистский менталитет понижает самооценку. Ученые объясняют это тем, что такие идеи появились при наблюдениях за азиатскими странами, чьи традиции и культуры могут влиять на поведение человека совершенно не так, как коммунистическая идеология в Европе.

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