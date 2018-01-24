В России планируют повысить юридический статус Академии наук

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Юридический статус Российской академии наук будет повышен, для этого будет скорректирован действующий закон о РАН, а затем разработан и новый, сообщил в среду глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным речь шла о необходимости повысить юридический статус РАН "для ее полноценного участия в развитии науки".

"Был сформулирован двухэтапный подход", — пояснил Сергеев. Сначала планируется скорректировать действующий 253-й закон о Российской академии наук, а затем подготовить новый закон.

"Для этого потребуются изменения в Гражданском кодексе, это серьезная работа", — отметил Сергеев. По его словам, Путин поддержал такой подход.