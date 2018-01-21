NASA предупредило о приближении к Земле астероида размером с небоскреб

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Астероид 2002 AJ129, размеры которого сопоставимы с небоскребом, приближается к Земле, сообщает NASA.

Ближе всего к планете небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент он будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Размер астероида, по разным оценкам, варьируется от 0,5 до 1,2 километра, а скорость составляет около 34 километров в секунду.

Ученые подчеркивают, что, хотя астроид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", вероятность его столкновения с Землей равна нулю.