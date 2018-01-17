Ученые предсказали скорый закат человечества

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американские и британские ученые представили официальное сообщение для Национальной академии наук США, где рассказали, когда жизнь на Земле станет непригодной для человека и других млекопитающих.

В своей работе специалисты указывают на опасность климатических изменений, неизбежных из-за потребления энергии, которое продолжит увеличиваться даже при сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. По их данным, температура во всем мире станет непригодной для выживания животных уже к 2200-2400 годам, вне зависимости от снижения роста населения к 2100 году.

Также ученые указывают на другие риски, способные привести к закату цивилизации. Среди них ядерная зима, пандемия, столкновение Земли с астероидами, а также неожиданные последствия создания искусственного интеллекта.

Ранее о необратимом появлении невыносимой жары на Земле говорил британский физик Стивен Хокинг.