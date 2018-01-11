Стивен Хокинг предсказал "безумную жару" на Земле

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, считает британский физик Стивен Хокинг. Об этом всемирно известный ученый рассказал во втором эпизоде своего видеопроекта "Любимые места" (Stephen Hawking's Favourite Places).

Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена. Согласно исследованиям NASA, четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю — предположительно, на ней была вода, растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере нагрело Венеру до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый "дом", прогнозирует Хокинг.

"Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд", — приводит портал CNET слова физика.

Ранее Стивен Хокинг прогнозировал исчезновение человечества к 2060 году. По мнению ученого, население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, а сама планета превратится в "пылающий огненный шар".