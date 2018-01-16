Сейсмологи усомнились в том, что полнолуния усиливают землетрясения

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Полнолуния и новолуния, когда приливные взаимодействия между Луной и Землей достигают максимума, вряд ли могут усиливать землетрясения на нашей планете, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Seismological Research Letters.

"Я читала заметки Чарльза Рихтера, и любители сейсмологии часто писали ему письма, в которых они излагали похожие идеи. Когда в следующий раз возникнет очень мощное землетрясение во время полнолуния, эти идеи опять всплывут и начнут распространяться по обществу, что, как я надеюсь, наша работа поможет остановить", — заявила Сюзан Хау (Susan Hough) из Геологической службы США (USGS).

Орбиты Луны, Земли и Солнца представляют собой эллипсы, а не идеальные круги, благодаря чему они периодически сближаются и отдаляются друг от друга. Их продуктом являются так называемые приливные силы. Они, к примеру, "вытягивают" атмосферу и океаны Земли в сторону Луны, что создает приливы и отливы, а похожие процессы на лунах планет-гигантов разогревают их породы, позволяя океанам из жидкой воды существовать подо льдами Энцелада и Европы.

Год назад сейсмологи из Национальной обсерватории в Лос-Аламосе (США) заметили, что нечто похожее происходит и на Земле, открыв необычную связь между силой землетрясений в Калифорнии, и временем суток и фазой Луны.

Их расчеты показали, что колебания в частоте и силе толчков в Калифорнии подчинялись тем же 14-дневным циклам, что и действие лунного притяжения на Землю (14 дней – половина классического цикла смены фаз Луны в 29 дней) в комбинации с аналогичными силами, порождаемыми взаимодействием притяжений Солнца, Луны и Земли.

Как отмечает Хау, первоначальные выводы авторов этого открытия касались лишь самых слабых землетрясений, которые человек практически никогда не замечает и не ощущает – их сила составляет лишь 5-6 пунктов по шкале MMS.

По этой причине сейсмологи из USGS проанализировали две сотни мощных землетрясений с магнитудой в 8 и выше, которые произошли за последние четыре сотни лет, и сопоставили их с тем, в какой точке орбиты в то время находилась Луна.

"Когда вы анализируете абсолютно случайный набор данных, в них часто возникают различные "сигналы", подобные тому, как иногда монета может пять раз подряд упасть решкой. В данном случае произошло нечто подобное", — продолжает Хау.

К примеру, собранные ей данные показывают, что часть крупных землетрясений произошла примерно через семь дней после новолуния. Эта "закономерность", как объясняет Хау, в данном случае не имеет никакого смысла, так как в этот момент времени гравитационные взаимодействия между Луной и Землей будут минимальными.

Как подчеркивает Хау, ее выводы касаются лишь самых сильных землетрясений – она не исключает возможности того, что более слабые толчки, за которыми следили ученые из Национальной обсерватории в Лос-Аламосе (США), действительно могут быть связаны с фазами Луны.

"Если внимательно прочитать их работы, то можно заметить, что они написаны очень осторожно. К примеру, они никогда не говорят о том, что эти данные можно использовать для предсказания землетрясений, так как сдвиги в их силе и частоте всегда были очень небольшими", — заключает Хау.