Каких прорывов ждать от науки в 2018 году — версия РИА Новости

Лунная станция приобретет облик

В новому году космическая станция Deep Space Gateway, которую планируют запустить на орбиту Луны, начнет приобретать видимые очертания. В течение двух лет инженерам предстоит разработать технический эскиз для последующего воплощения в металле. Это будет модульная станция, похожая на МКС, только меньше, рассчитанная на четырех человек. Пока станцией занимаются Роскосмос и НАСА. Возможно, к проекту присоединятся Китай и Индия. В 2023 году планируется доставить на орбиту спутника двигательно-энергетический модуль Deep Space Gateway, затем — жилые отсеки.

Трамп поджарит планету?

Что произойдет с Землей и ее обитателями, если средняя глобальная температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия от доиндустриального уровня, мы узнаем уже в сентябре 2018 года из специального доклада, который готовит Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC). Обычно эксперты докладывают об изменении климата раз в пять-семь лет, но в Парижском соглашении оговорено исключение из этого правила. Дело в том, что островные государства уже сейчас терпят многочисленные бедствия из-за повышения уровня океана, что привело к "климатической миграции", и мировые лидеры пообещали не допустить увеличения температуры на 1,5 градуса. Хотя по большинству прогнозов к концу столетия ожидается рост на целых 2, а то и 3 градуса. Сейчас температура приземного слоя воздуха планеты превышена на 0,6-0,8 градуса.

Учитывая, что США — крупнейший после Китая эмитент парниковых газов — заявили о выходе из Парижского соглашения и де-факто прекратили борьбу с глобальным потеплением, опасения островитян не лишены оснований. Кстати, любой человек, независимо от образования и профессии, может почитать второй черновик доклада IPCC и высказать свои замечания до 25 февраля.

Реактор на быстрых нейтронах лицензируют

Сделают робота-хирурга для лечения рака

Мощнейший в мире исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах, строящийся в Димитровграде Ульяновской области, получит в этом году лицензию. Установку начнут эксплуатировать в 2020-м, на ее базе создадут международный научный центр. От других реакторов этот отличается тем, что вырабатывает высокоэнергетичные нейтроны. Для поддержания цепной реакции в такой установке требуется больше энергии, но и отдача больше, к тому же там можно перерабатывать разное ядерное топливо. Россия сейчас — единственная страна, где функционируют реакторы на быстрых нейтронах.

Опытный образец системы "Онкоробот" создадут в Институте робототехники и технической кибернетики. Прибор предназначен для брахитерапии опухолей предстательной железы. Брахитерапия предполагает инъекции радиоактивных изотопов в больной участок тела. Излучение убивает раковые клетки, а здоровые ткани не трогает. Это альтернатива терапии, облучающей весь организм, до сих пор применяемой в некоторых клиниках. В конце 2019 года "Онкоробот" пройдет испытания и затем поступит в больницы.

Биохакер превратится в Человека Икс

Под занавес уходящего года экс-сотрудник НАСА Джосия Зайнер (Josiah Zayner) сделал себе инъекцию ретровируса геном "суперсилы", который влияет на генерирование белка миостатина в мышцах. Биохакер ожидает, что ген из ретровируса встроится в его геном и сделает из него сверхчеловека за счет роста мышечной массы. Результат, по мнению Зайнера, проявится в июне-августе 2018 года. Что ж, подождем.

Для создания инъекции биохакер использовал редактор генома CRISPR/Cas9, который недавно впервые успешно испытали на человеческих зародышах. Метод, по единодушному мнению мировых экспертов, совершил гигантский скачок вперед в ушедшем году, и вероятно, уже совсем скоро с его помощью разрешат лечить генетические болезни.

Эбола канет в Лету

Очаг вируса Эбола в странах Западной Африки обещают полностью взять под контроль к середине 2018 года. Пик эпидемии, порожденной этой смертельной инфекцией, пришелся на 2014-2015 годы. От Эболы погибли более 11 тысяч человек. Прорыв ожидается в связи с созданием в США и успешным испытанием вакцины против этого заболевания. Теперь препарат должны одобрить на международном уровне. Вакцина российского производства уже тестируется в Гвинее на добровольцах. Результаты испытаний станут известны летом 2018 года.

Гравитационная гонка станет серьезнее

Полноценные наблюдения за гравитационной музыкой Вселенной начнутся осенью 2018 года, когда повысят чувствительность американского детектора Virgo. Его ввели в строй последним, уже после того как заработали два детектора LIGO и зафиксировали всплеск гравитационных волн, порожденных взрывом от слияния двух черных дыр где-то далеко в космосе. Однако физики с нетерпением ждали третий детектор, который позволит определять расстояние до вселенских звездных взрывов. Поскольку чувствительности Virgo не хватает для решения главных задач, ее будут повышать. Установки открывают перед учеными перспективы создания совершенно новой области астрономии.

Землю тряхнет не по-детски

В 2018 году число разрушительных землетрясений увеличится, предупреждают ученые из США Роджер Билхам (Roger Bilham) и Ребекка Бендик (Rebecca Bendick). Они выявили связь между колебаниями скорости вращения Земли вокруг своей оси и подземными толчками. Хотя колебания очень малы и меняют продолжительность суток на сущие миллисекунды, они каким-то образом освобождают напряжение, царящее в земных недрах. Ученые обнаружили пять периодов (с 1900 года), когда землетрясения магнитудой 7 и выше случались 25-30 раз в год, хотя обычно их порядка 15. Число катастроф увеличивалось при замедлении вращения планеты. Как раз это и ожидается в новом году.

Российскую науку откроют людям и будут лучше снабжать

В 2018-м государственные научные фонды РФ рассчитывают на существенное увеличение финансирования, как того требуют майские указы президента Владимира Путина, подписанные в 2012 году. Согласно указу "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", к 2018 году поддержку фондов необходимо довести до 25 миллиардов рублей в совокупности. Эти средства направят на научные проекты. Но сначала нужно расставить приоритеты. Этим обещает заняться Академия наук и до 1 апреля из более 10 тысяч научных тем, представленных в отчетах по госзаданиям академических институтов, выбрать самые перспективные.

Гораздо больше должны получать наши научные сотрудники — до 200 процентов от средней заработной платы в регионе, где они работают. Такой уровень задан в указе "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Для Москвы это, к примеру, означает 110 тысяч рублей в месяц.

Ждем также более активного присутствия Академии наук в публичном пространстве, интернете, соцсетях, о чем заявил президент РАН академик Александр Сергеев на пресс-конференции в РИА Новости по итогам ушедшего года.