РАН определит бесперспективные научные темы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская академия наук до 1 апреля 2018 года определит из порядка 10 тысяч научных тем, ведущихся академическими институтами по государственному заданию, перспективные и бесперспективные, последние будет рекомендовано не финансировать в 2019 году, сообщил журналистам вице-президент РАН Алексей Хохлов.

"Основная задача, которая стоит перед Академией наук в первом квартале, состоит в оценке всех отчетов по всем научным тематикам по госзаданию в академических институтах. Их очень много, всего около 10 тысяч научных тем. Отделениям РАН и академии в целом предстоит оценить результаты за 2017 год по этим темам", — сказал он.

После такой аттестации каждая тема получит оценку. Темы первой категории будут признаны актуальными, их финансирование рекомендуется продолжить. Научные исследования второй категории также можно будет продолжить финансировать, но под "более пристальным вниманием".

"Темы третьей категории бесперспективны, в 2019 году они финансироваться не будут", — добавил Хохлов.

При этом высвободившиеся средства можно будет использовать для открытия новых лабораторий. Предложения по новым перспективным темам будут сформированы во втором полугодии 2018 года.