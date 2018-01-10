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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы: "радиосигналы пришельцев" порождают "мертвые" звезды

21:0010.01.2018
(обновлено: 21:31 10.01.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Так художник представил себе магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышкиТак художник представил себе магнетар, вырабатывающий быстрые радиовспышки
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Загадочные вспышки радиоизлучения, "радиосигналы пришельцев", скорее всего порождаются магнетарами или другими типами нейтронных звезд, чье излучение проходит через мощные магнитные поля черных дыр, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature.

Двойная звездная система HD 49798 в созвездии Кормы в представлении художника
© Francesco Mereghetti
"Радиосигналы пришельцев" могут возникать каждую секунду, заявляют ученые
"Эти сигналы порождает крайне экзотический тип нейтронной звезды или пара нейтронной звезды и черной дыры. Если бы такой объект существовал даже на противоположной стороне Млечного Пути, то тогда радио на Земле периодически переставало бы работать, что мы бы сразу заметили по пропаже сигнала на наших смартфонах. В любом случае, это страшный объект – мне бы не хотелось бы находиться рядом с ним", — рассказывает Джеймс Кордес (James Cordes) из Корнеллского университета в Итаке (США).

Космическая "морзянка"

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких вспышек, FRB 150418, была эллиптическая галактика, расположенная в 6 миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки могут повторяться, тем самым поставив эти теории под сомнение.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
Внеземные сигналы: Россия присоединяется к изучению главной загадки космоса

Кордес и его коллеги раскрыли еще одну крайне странную черту этих вспышек – почти 100% поляризацию их излучения — наблюдая за единственной повторяющейся вспышкой, объектом FRB 121102 в созвездии Возничего. Как сегодня считают ученые, его источник расположен примерно в трех миллиардах световых лет в одной из тусклых карликовых галактик, невидимых для современных оптических телескопов.

Подобные наблюдения проводили сразу две команды ученых — команда астрономов из проекта Breakthrough Listen, занятая поисками сигналов внеземных цивилизаций, и ученые из Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO) и ряда других исследовательских учреждений, пытающиеся раскрыть природу этой загадки космоса.

И та, и другая группа астрофизиков использовала два одинаковых инструмента для своих поисков – 305-метровую радиотарелку "Аресибо" на острове Пуэрто-Рико и 100-метровый телескоп GBT в Грин-Бэнкс (США), что позволило им объединить свои усилия и совместно попытаться раскрыть суть FRB 121102 и других быстрых радиовсплесков.

Магнитная загадка

Используя мощности этих обсерваторий, ученые проверили одно из популярных объяснений природы FRB 121102, предложенное в начале прошлого года российским астрономом Андреем Белобородовым из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США), наблюдая за вспышками, зафиксированными в конце августа прошлого года.

Он предположил, что эти всплески возникают в результате взаимодействия мощнейшего магнитного поля магнетара, особого типа нейтронной звезды, с окружающей ее материей. Вспышки энергии, порождаемые этим "мертвым светилом", будут разгонять материю в ее окрестностях и порождать мощные ударные волны, которые заставят ее излучать очень мощные, но короткие вспышки радиоволн.

Если FRB 121102 и все остальные вспышки действительно возникают подобным образом, то тогда они должны быть сильно поляризованы – мощные магнитные поля, как обнаружил знаменитый британский физик Майкл Фарадей еще в 19 веке, "закручивают" волны света определенным образом и заставляют их колебаться в определенном направлении.

Радиоастрономическая обсерватория Аресибо
© NAIC-Arecibo
Ученые нашли повторный всплеск загадочного "радиосигнала инопланетян"

Похоже, что нечто похожее действительно происходит в окрестностях источника FRB 121102 – как показывают данные с "Аресибо" и GBT, порождаемые им радиовспышки имеют рекордно высокий уровень поляризации, составляющий почти 100% и превышающий типичные значения для FRB примерно в 500 раз.

С одной стороны, это является убедительным аргументом в пользу теории Белобородова, но с другой стороны, столь высокий уровень поляризации говорит о том, что магнитные поля в окрестностях FRB 121102 и мощность вспышек могут заметно превышать то, что может выработать одиночный магнетар.

По этой причине Кордес и его коллеги предполагают, что "прародителем" этих вспышек может выступать не одиночная нейтронная звезда, а пара из сверхмассивной черной дыры и обычной нейтронной звезды, чье излучение проходит через магнитное поле "невидимого гиганта" и почти полностью поляризуется еще до того, как оно достигает Млечного Пути.

Так художник представил себе галактическую цивилизацию Кардашева III типа, строящую сферу Дайсона
© Фото : Danielle Futselaar, ASTRON
Астрономы повторно поймали "радиосигнал пришельцев" из далекой галактики

"На настоящий момент времени мы не можем точно сказать, какой именно механизм отвечает за рождение этих вспышек. Существует много вопросов к каждой из этих теорий – к примеру, нам не понятно, как нейтронные звезды могут вырабатывать такие огромные количества энергии, которые несет в себе каждая FRB-вспышка. Пока мы не можем полностью исключить возможность того, что их могла породить какая-то сверхразвитая внеземная цивилизация", — заключает Вишал Гаджар (Vishal Gajjar), астроном из Института поиска внеземных цивилизаций SETI (США) и участник проекта Breakthrough Listen.

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РИА Наука
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Малоросс
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А?
"радиосигналы пришельцев" порождают "мертвые" звезды
21:44
10.01.2018
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