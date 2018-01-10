НЬЮ-ДЕЛИ, 10 янв — РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует в ходе одного запуска в пятницу утром вывести на околоземную орбиту сразу 31 спутник, передает агентство IANS со ссылкой на собственные источники в космической отрасли страны.

"Обратный отсчет начнется в четверг, за 24 часа до запуска ракеты-носителя PSLV с 31 спутником. Пуск состоится в пятницу в 09.28 утра", — сообщил собеседник агентства.

По данным IANS, самым крупным станет спутник из Индии Cartosat-2, его масса составляет более 700 килограммов. Он предназначен для наблюдений за земной поверхностью. Помимо него, ракета доставит на орбиту один микроспутник (100 килограммов) и один наноспутник (пять килограммов), сделанные в Индии, а также 28 наноспутников иностранного производства, в том числе из Канады, Финляндии, Южной Кореи, Великобритании и США.

"Индийский микроспутник станет уже сотым, который наша страна запустит в космос", — цитирует агентство представителя отрасли.

Общий вес 31 спутника составит 1321 килограмм, добавил он.

Как отмечает агентство, предстоящий пуск ISRO станет первым после неудачной попытки вывести на орбиту спутник навигационной системы NAVIC 31 августа 2017 года. Тогда причиной провала послужил тепловой обтекатель, который не отделился на орбите, в результате чего спутник IRNSS-1H застрял на четвертой ступени ракеты.