Источник: "Союз" впервые выведет на орбиту спутники OneWeb в августе

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Первый в истории испытательный запуск серии спутников OneWeb, который ознаменует начало создания уникальной низкоорбитальной космической группировки из 900 мини-аппаратов для широкополосного доступа в интернет пользователей по всему миру, предварительно назначен на 19 августа 2018 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на российской ракете-носителе "Союз-СТ", сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

"Первый пуск предварительно намечен на 19 августа с Куру. Планируется вывод 10 спутников, они являются отработочными изделиями. Запуск штатных космических аппаратов ожидается в конце 2018 года с Байконура. Эти сроки пока предварительные и могут уточняться", — отметил собеседник агентства.

В конце декабря 2017 года Роскосмос официально подтвердил, что законтрактовано уже девять российских ракет-носителей "Союз" для запусков спутников сети OneWeb. "Главкосмос" (дочерняя компания Роскосмоса) заключил контракты с французской Arianespace и российско-французским СП Starsem. Ожидается, что 10 спутников OneWeb будет выведено при первом запуске и по 32-36 при каждом последующем. На 2018 год пока намечено два запуска, на 2019-й — 12 пусков, на 2020-й — два пуска. Ожидается, что всего Россия выведет на орбиту 672 спутника для сети.

Как уточняется в официальном сообщении компании Airbus, первый запуск серии мини-спутников OneWeb положит начало созданию группировки из 900 спутников на низкой околоземной орбите.

OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

Позднее на основе этого завода будет создано более крупного предприятия OneWeb в штате Флорида, США.

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.

Производство мини-спутников OneWeb также установит новые стандарты в области экономической эффективности эксплуатации спутников, направленных на решение широкого спектра задач: от исследования Земля до обеспечения связи.

Всего в 2018 году компания Airbus планирует вывод на орбиты сразу нескольких инновационных телекоммуникационных аппаратов: от крупных спутников высокой мощности с электрическими двигателями до компактных аппаратов массового производства, которые станут частью группировки из 900 спутников и позволят обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.