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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: австралийские соколы поджигают лес для выкуривания грызунов

15:0510.01.2018
(обновлено: 16:23 10.01.2018)
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© Bonta et al./Journal of Ethnobiology, 2017Огненные соколы разжигают пожар и ловят грызуновОгненные соколы разжигают пожар и ловят грызунов
© Bonta et al./Journal of Ethnobiology, 2017

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Австралийские соколы освоили необычный навык — научились разносить горящие сучки и палочки и поджигать лес, чтобы заставить грызунов и мелких рептилий покинуть его пределы и стать легкой добычей, говорится в статье, опубликованной в Journal of Ethnobiology.

Лесной пожар на реке Уай, Австралия
© REUTERS / Keith Pakenham/AAP
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"Некоторые птицы даже научились заново запускать пожары, если те останавливались по каким-то причинам, и освоили умение переносить огонь через препятствия, которые обычно мешают пламени распространяться", — рассказывает Марк Бонта (Mark Bonta) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

Пожары — одна из главных угроз для большинства австралийских животных: сухой климат и отсутствие естественных преград позволяют огню распространяться на большие расстояния и быстро сжигать огромные площади лесов. К примеру, в феврале 2009 года пожар в южной части Австралии уничтожил более 400 тысяч гектаров леса и унес жизни 173 человек. А в 2011 году пожары "съели" до пяти процентов от общей площади растительности на континенте.

Бонта и его коллеги обнаружили, что не для всех животных пожар становится катастрофой — некоторые, как выяснилось, живут за счет огня и напрямую способствуют его распространению. Это может увеличить число человеческих жертв и сделать пожары менее предсказуемыми и контролируемыми.

Мегафауна Австралии 50 тысяч лет назад
© Фото : Peter Trusler, Monash University
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Это открытие, как отмечают исследователи, на самом деле совершили не они, а австралийские аборигены, которые называют черных коршунов (Milvus migrans), коршунов-свистунов (Haliastur sphenurus) и бурых соколов (Falco berigora) одинаково — "огненные ястребы". Эти птицы играют большую роль в мифологии коренных жителей Австралии и всегда ассоциируются с пожарами и огнем. 

Заинтересовавшись этими легендами, ученые попросили охотников-аборигенов из 12 племен из разных уголков Австралии, хорошо знакомых и с мифами, и с дикой природой, рассказать о том, как эти птицы получили столь странное имя.

Все аборигены поведали ученым одну и ту же историю. Такую кличку птицы получили по одной простой причине — их привлекают костры и стихийные пожары, которые они используют для того, чтобы способствовать распространению огня. Он помогает выкуривать мелких грызунов и рептилий из лесов и беспрепятственно вылавливать их, когда те пытаются спастись от смерти.

Коала, или сумчатый медведь в Австралии, архивное фото.
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эта необычная история заставила ученых провести собственные наблюдения, которые показали, что птицы действительно распространяют пожары, перенося горящие палочки и веточки на довольно большие расстояния. В качестве источника птицы использовали не только уже горящие участки леса, но и костры, разведенные людьми.

"В мае мы отправимся на север континента, где местные аборигены-рейнджеры помогут нам разжечь костры, что позволит проследить за поведением "огненных ястребов" в контролируемой обстановке. Никто раньше не проводил подобные эксперименты", — заключает ученый.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Иштван Пишпеки
Нужно закупить данных соколов для нужд армии, научить пользоваться спичками. При необходимости, посылать на територию врага. Надеюсь не пригодится - но все же.
15:40
10.01.2018
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Wolfas .0
Эволюция)
15:27
10.01.2018
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