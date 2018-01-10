Российские ученые хотят выяснить, опасна ли космическая пыль для человека

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые российского НПО "Тайфун" предложили исследовать космическую пыль на наличие вредных для здоровья человека микроорганизмов, а также влияние пыли на космическую технику с помощью орбитальных "ловушек", следует из доклада, который ученые представят на "Королевских чтениях".

"Анализы образцов космической пыли различными современными методами в лабораторных условиях позволят оценить их опасность. Оценка опасности образцов будет вестись по соотношению идентифицированных и неидентифицированных микроорганизмов, что также крайне важно для обеспечения микробиологической безопасности пилотируемых полетов и среды обитания человека", — говорится в тезисах доклада, опубликованных на официальном сайте "Чтений"

Программа исследования космической пыли, согласно документу, будет состоять из трех этапов. На первом из них с помощью экспериментальной метеорологической ракеты предлагается на орбитах высотой 100, 200 и 300 километров разместить приборы для оценки свойств околоземного пространства, влияющих на распространение космической пыли.

На втором этапе с помощью полученных данных планируется "проектирование устройств (ловушек), способных работать в различных условиях окружающей среды, для сорбции частиц космической пыли различными физическими принципами (активными или пассивными методами)". Третий этап — отработка безопасной доставки "ловушек" на Землю и в лабораторию, отмечают авторы доклада.

"Полученные результаты исследований послужат исходными данными для определения облика системы карантинных мероприятий по обеспечению санитарной безопасности Земли", — добавляют ученые.