Спутники "Канопус" и Dove запустят с космодрома Восточный в конце 2018 года

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус" №5 и №6, а также 12 аппаратов Dove в качестве попутной нагрузки запустят с космодрома Восточный в конце 2018 года, сообщает в среду компания-оператор коммерческих пусков "Главкосмос Пусковые Услуги".

"Космотрас" подписала соглашение с американской аэрокосмической компанией Planet о запуске 12 космических аппаратов серии Dove в качестве попутной полезной нагрузки на запуске ракеты-носителя "Союз-2" с космическими аппаратами "Канопус 5/6", который в настоящее время запланирован на конец 2018 года", — говорится в релизе.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования.

Как заявляют в компании Planet, спутники Dove образуют самую большую группировку ДЗЗ. Они оборудованы камерами, получающими изображения с разрешением от трех до пяти метров. Спутники, делающие оборот вокруг планеты за 90 минут, передают информацию по несколько раз в день.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров сообщал, что в 2018 году с Восточного запланированы пуски спутников ДЗЗ и метеорологического назначения.