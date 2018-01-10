Ученые: на межзвездном астероиде нет любых следов "радио инопланетян"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Участники проекта Breakthrough Listen завершили полный анализ наблюдений за Оумуамуа, первым межзвездным астероидом, и полностью исключили возможность наличия на его поверхности любых радиопередатчиков мощностью в 10 раз меньше сотового телефона, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Помимо наблюдений за радиосигналами, мы проверили, является ли Оумуамуа действительно астероидом или кометой, пытаясь найти радиоволны, порожденные фрагментами молекул воды. Ничего подобного мы не нашли, что подтверждает, что этот объект является астероидом, как уже писали наши коллеги", — отмечают Эндрю Симион (Andrew Siemion) из Центра SETI в университете Беркли (США) и его коллеги.

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект является в большей степени астероидом, нежели кометой. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Визит этого "разведчика" в Солнечную систему привлек внимание участников программы Breakthrough Listen – проекта Юрия Мильнера, российского IT-миллиардера, и британского космолога Стивена Хокинга, главной целью которого является поиск радиосигналов и других признаков активности внеземных цивилизаций.

Первые наблюдения за Оумуамуа при помощи радиотелескопа GBT в Грин-Бэнкс (США) не дали результатов – Симиону и его команде не удалось найти на нем никаких следов радиопередатчиков мощностью с обычный сотовый телефон. Тем не менее, астрономы продолжили анализ данных в попытке найти еще более слабые источники радиоволн.

Окончательный анализ данных, который ученые обнародовали сегодня, говорит о том, что следы внеземных цивилизаций на Оумуамуа, скорее всего, полностью отсутствуют – на его поверхности нет источников радиоволн, чья сила примерно в десять раз меньше, чем у смартфона.

Несмотря на эту неудачу, команда Breakthrough Listen смогла проверить те методики наблюдений за далекими звездами, которые они разрабатывали для поиска сигналов внеземных цивилизаций, что позволяет использовать их на практике для поиска самых незаметных следов их существования на гораздо более далеких расстояниях.