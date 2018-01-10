Российские ученые рассказали о разработке системы слежения за астероидами

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Систему слежения за опасными астероидами "Небосвод", состоящую из двух группировок спутников – на земной и солнечной орбитах, начали разрабатывать в России, следует из тезисов доклада ученых МГТУ имени Баумана и Института Келдыша, который будет представлен на "Королевских чтениях".
"Для обнаружения опасных для Земли астероидов и комет Российской корпорацией "Комета" разрабатывается космическая система "Небосвод" с телескопами апертурой 1,5 метра", — говорится в документе, опубликованном на сайте "Чтений".
Новая система будет состоять из двух группировок спутников – на геосинхронных орбитах и на гелиоцентрической орбите. При этом разработчики не уточняют, сколько аппаратов нужно будет запустить на каждую орбиту.
По замыслу разработчиков, вторая группировка будет "регулярно осматривать "сбоку" пространство между Солнцем и Землей", недоступное для наблюдений с Земли.