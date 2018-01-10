Российские ученые рассказали о разработке системы слежения за астероидами

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Систему слежения за опасными астероидами "Небосвод", состоящую из двух группировок спутников – на земной и солнечной орбитах, начали разрабатывать в России, следует из тезисов доклада ученых МГТУ имени Баумана и Института Келдыша, который будет представлен на "Королевских чтениях".

"Для обнаружения опасных для Земли астероидов и комет Российской корпорацией "Комета" разрабатывается космическая система "Небосвод" с телескопами апертурой 1,5 метра", — говорится в документе, опубликованном на сайте "Чтений".

Новая система будет состоять из двух группировок спутников – на геосинхронных орбитах и на гелиоцентрической орбите. При этом разработчики не уточняют, сколько аппаратов нужно будет запустить на каждую орбиту.

Спутники на геосинхронной орбите (то есть делающие оборот вокруг Земли за одни сутки) будут следить за всей небесной сферой, кроме околосолнечной области, которую "невозможно наблюдать из-за засветки Солнцем аппаратуры". Вторая группировка будет вращаться по эллиптической орбите вокруг Солнца на расстоянии 40-80 миллионов километров от Земли.

По замыслу разработчиков, вторая группировка будет "регулярно осматривать "сбоку" пространство между Солнцем и Землей", недоступное для наблюдений с Земли.