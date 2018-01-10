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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как часто первая сигарета вызывает зависимость

11:0210.01.2018
(обновлено: 11:26 10.01.2018)
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© Depositphotos / belchonockМужчина сжимает пачку сигаретМужчина сжимает пачку сигарет
© Depositphotos / belchonock

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Примерно 60-70% людей, впервые выкуривших сигарету, становятся заядлыми курильщиками и начинают употреблять табак ежедневно, заявляют британские ученые в статье, опубликованной в журнале Nicotine & Tobacco Research.

Сигарета
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Ученые проследили за тем, как формируется никотиновая зависимость
"Переход от первых экспериментов с наркотическими веществами к их постоянному, ежедневному употреблению является одной из самых важных вех в развитии зависимости, так как это указывает на то, что удовольствие превращается в физическую необходимость. То, что так много людей становится зависимыми при выкуривании лишь одной сигареты, говорит о том, что нам нужно сосредоточить усилия на предотвращении первичного употребления табака", — заявил Питер Хайек (Peter Hajek) из университета Королевы Марии в Лондоне (Великобритания).

Курение и связанные с ним болезни, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, считаются одной из главных причин преждевременной смерти сегодня на Земле. По статистике американской CDC, каждый год в мире от табака и вторичного курения умирает примерно по 6 миллионов человек, и каждые два из трех курильщиков обычно умирают по причинам, связанных с злоупотреблением табаком.

На текущий момент времени среди ученых нет общепринятых представлений о природе никотиновой зависимости – часть медиков считает, что она имеет исключительно психологические корни, а их оппоненты говорят о ее физиологических корнях. В последние годы ситуация стала еще более сложной после появления электронных испарителей, влияние которых на число курильщиков исследователи пока не могут однозначно оценить.

На приеме у врача. Архивное фото
© Fotolia / JPC-PROD
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Хайек и его команда попытались дать ответ на простой и при этом малоизученный вопрос – как часто употребление лишь одной сигареты превращает того или иного человека в заядлого курильщика. Для этого ученые проанализировали данные восьми крупных социальных опросов, не обязательно связанных с курением, в которых участвовало чуть больше 200 тысяч людей, часть из которых постоянно или эпизодически курила.

Все эти опросы проводились среди одной и той же группы людей несколько раз, что позволило британским ученым подсчитать число людей, ставших курильщиками после выкуривания одной сигареты в недавнем прошлом и оценить то, как часто это происходит.

Их подсчеты показывают, что вероятность этого крайне высока – от 60 до 70% людей, когда-либо пробовавших табак, становятся заядлыми курильщиками в ближайшие несколько лет после того, как они впервые выкурили сигарету. Этот показатель, как отмечают исследователи, сравним с самыми мощными наркотиками, такими как кокаин или героин.

Курение
© Fotolia / iofoto
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По этой причине ученые советуют чиновникам и сотрудникам органов здравоохранения сфокусировать свои усилия не на отказе от табака, а на предотвращении его первичного употребления.

Что интересно, классические сигареты чаще превращали людей в заядлых курильщиков, чем вейпы. Это, как считает Хайек, говорит о том, что в табачном дыму содержатся какие-то другие компоненты, которые способствуют развитию зависимости и которые еще только предстоит открыть ученым.

Альтернативные способы курения
© РИА Новости, Инфографика
Вред альтернативных способов курения
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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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sail2018
Надеюсь я один из этих 30
11:06
10.01.2018
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