Японский космонавт извинился за фейк о том, что вырос на девять сантиметров

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости. Японский космонавт Норисигэ Канаи, который с декабря находится на Международной космической станции, утром в среду извинился за "фейковую новость" о том, что в космосе вырос на девять сантиметров.
"Просто ошибка в измерениях, а стала темой для обсуждения – извините меня за фейковую новость. В спине и пояснице боли нет, исчезла только боль в плечах (японцы традиционно жалуются на боли в плечах от длительной сидячей работы и нервного напряжения), так что я сам тоже думаю, что не вырос на девять сантиметров… Я немного перестал волноваться, что не помещусь в "Союз" на обратной дороге на Землю", — сообщил Канаи в Twitter.
Он пояснил, что при жизни в условиях невесомости раскрываются промежутки между костями и рост человека увеличивается. Некоторые при этом испытывают боли в пояснице и спине.