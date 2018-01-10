Ученые нашли способ похудеть, питаясь жирной пищей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ученые из Шри-Венкатешварского университета выяснили особые свойства черного перца, употребление которого в пищу даже с жирной едой способствует похудению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Metabolism.

В своем исследовании специалисты провели эксперимент на крысах, страдающих ожирением. В течение 22 недель их рацион состоял лишь из жирной пищи. На 16-й неделе эксперимента ученые разделили грызунов на экспериментальную и контрольную группы и стали добавлять в еду крыс из первой группы добытый из семян черного перца гелиотропин — ароматический альдегид с запахом, напоминающим ваниль или корицу.

В конце 22-й недели у подопытных зверей из экспериментальной группы увеличилась нежировая масса тела, повысились минеральная насыщенность костной ткани и минеральная плотность костей. Кроме того, гелиотропин помог сократить уровень сахара в крови грызунов уже через 60 минут после употребления альдегида.

Исследователи пришли к выводу, что гелиотропин помогает управлять некоторыми генами, связанными с ожирением, и может быть использован в качестве препарата для похудения.

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