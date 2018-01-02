РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Обжорство: когда удовольствие опасно

08:0002.01.2018
(обновлено: 08:10 02.01.2018)
08211
© РИА Новости / Алина ПолянинаПереедание - вредная привычкаПереедание - вредная привычка
© РИА Новости / Алина Полянина

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Сложно сказать, что радует нас больше в праздники: заслуженный отдых от рабочей круговерти или перспектива вкусно поесть. Новый год — это щедро накрытые столы с селедочкой и салатом оливье, холодильники, под завязку набитые съестным, умопомрачительные запахи жареной курицы и подкопченной колбаски. В принципе, здоровый человек без труда выдержит многодневный гастрономический марафон, главное — не переедать.

Весы, гантели и сантиметр
© Fotolia / pogonici
Простые способы борьбы с зимним обжорством

"У каждого из нас на фоне приема пищи вырабатываются так называемые гормоны счастья — биологически активные вещества, которые действуют на рецепторы в головном мозге и тем самым сигнализируют о том, что мы получаем удовольствие. Этот механизм заложен с рождения, на уровне безусловных рефлексов", — рассказывает Екатерина Бурляева, кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог высшей квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ "Питание и биотехнологии".

CC BY 3.0 / Sbrools / ДофаминОдин из "гормонов счастья" - дофамин
CC BY 3.0 / Sbrools / Дофамин
Один из "гормонов счастья" - дофамин

Это буквально животное желание получить удовольствие заставляет некоторых людей есть много. Другая причина переедания закладывается в детстве. Обычный здоровый человек с рождения ест ровно столько, сколько нужно, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Со временем домашнее воспитание вносит свои коррективы. "Какой ты худенький. Ну съешь еще бутербродик!" — практически каждый ребенок слышит подобные уговоры. Особенно стараются бабушки, находящиеся под властью общераспространенного стереотипа, что ребенок должен много есть. Малыша постоянно заставляют переедать, поощряют это, искусственно вызывая положительные эмоции: "Все съел? Какой ты молодец!" Таким образом, человек с детства усваивает эту формулу. Взрослея, он продолжает ее воспроизводить, потому что помнит, за что его хвалили.

"Привыкшие постоянно переедать люди уже не могут ограничиться нормальной порцией. Им будет казаться, что они еще голодны, несмотря на то, что желудок полон. У них возникает желание после еды перекусить чем-нибудь сладким, копченым или соленым. Такие продукты быстро раздражают рецепторы, которые посылают в мозг сигнал о насыщении", — объясняет Екатерина Бурляева.

Большие промежутки времени между приемами пищи тоже провоцируют переедание. Когда человек не ест более четырех часов подряд, то к следующей трапезе успевает изрядно проголодаться, в результате чего быстро съедает много, но сигнала о насыщении не получает — он просто не успевает прийти в мозг, особенно если еда включала мясо и злаки, на расщепление которых требуется время. В таком случае, чтобы быстро получить энергию и испытать чувство насыщения, некоторые берут десерт.

"Это самая распространенная ошибка", — говорит Бурляева.

Девочка стоит у окна. Архивное фото
© Fotolia / muro
В Минздраве объяснили, о чем говорит переедание сладкого у детей

Чем грозит переедание?

Избыточное питание опасно даже для здорового человека. Когда желудок изрядно набит, увеличивается внутрибрюшное давление, купол диафрагмы поднимается и давит на легкие. Становится тяжело дышать, не хочется двигаться. У страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями такой процесс может поддавливать сердце, нарушать его ритм. Переход из пищевода в желудок, увеличенный из-за присутствия в нем большого объема пищи, может не до конца сомкнуться, и тогда содержимое желудка будет попадать в пищевод, вызывая боли и изжогу.

Подобное состояние может вызвать любой продукт, даже самый безобидный. Но о некоторых следует знать особенно. Врачи категорически не рекомендуют злоупотреблять орехами, ореховой пастой и семечками, поскольку они могут вызвать кишечную непроходимость. Не стоит налегать и на цитрусовые, которые способны спровоцировать аллергическую реакцию даже у здоровых людей. Кроме того, сок цитрусовых сильно раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, заставляет усиленно работать поджелудочную железу.

Орехи. Архивное фото
© Fotolia / Profotokris
Ученые выяснили, сколько орехов или рыбы могут съедать аллергики

Гипертоникам нельзя переедать в принципе, потому что организм будет реагировать на это повышением давления. А кроме того, таким больным не стоит употреблять чеснок и лук, которые, проходя по пищеводу, раздражают нервные окончания, ведущие к сердцу. Это может спровоцировать сильное сердцебиение, мерцательную аритмию. Острые, соленые и копченые продукты усиливают выработку соляной кислоты в желудке, а ее избыток может вызывать боли и опасен для имеющих гастрит и язву.

"В принципе, можно есть все, даже чипсы, главное — знать меру. Что я точно не рекомендовала бы, так это ставить на праздничный стол только высококалорийные продукты. Кроме мяса, колбас и тому подобного, нужно обязательно подавать овощи, несладкие напитки. Не советую сочетать сыр с алкоголем, хотя это очень распространено. Человек получит избыток калорий и к тому же проснется утром с отекшим лицом. Ведь алкоголь и соленый сыр задерживают жидкость в организме", — комментирует эксперт.

Лучше не смотреть на весы

После длительных праздников человек с ужасом обнаруживает, что привычные джинсы на нем не сходятся. Увы, обжорство легко приводит к набору лишнего веса.

Пациент с избыточным весом
© Fotolia / Africa Studio
Ученые узнали о новых угрозах, которые таит в себе лишний вес

"К нам попадают пациенты, которые успевают за десять дней прибавить десять килограммов. Конечно, не все они появляются за счет увеличения жировой ткани. Большую часть составляет жидкость, которая задерживается в организме в результате избыточного потребления соленых блюд, например сыров, мясных нарезок, рыбных консервов, икры", — рассказывает Екатерина Бурляева.

Из-за более жирной и обильной пищи в праздники происходит всплеск обострений панкреатита, холецистита и других гастроэнтерологических заболеваний.

Избавляемся от вредной привычки

Как заставить себя не переедать? На самом деле это несложно, и начать легче всего с одного общеизвестного правила: пищу следует пережевывать долго. Об этом твердили еще в детском саду, но почему-то, став взрослыми, мы это правило забыли, а ведь именно оно способно удержать от обжорства. При жевании под воздействием слюны пища уже во рту обрабатывается, расщепляется и размягчается. Это помогает ей лучше проходить по желудочно-кишечному тракту. Немаловажно, что во время пережевывания в мозг поступает сигнал о том, что мы едим. А без сигнала, как сказано выше, не возникает психологического чувства насыщения. Поэтому не стоит хватать большие куски и спешно их заглатывать, не пережевывая. Пропуская самый начальный этап переваривания, мы не утоляем голод и тем самым провоцируем себя увеличить порцию еды.

Здоровые мыши и грызуны, страдающие от ожирения
© Фото : NIEHS
Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать

"Переедание — такая же плохая привычка, как курение или пристрастие к алкоголю. От нее следует избавляться путем ежедневного самовоспитания, подобного личной гигиене. Не стоит есть мало, снижая калории до минимума. Нужно воспитывать в себе привычку есть достаточно. Тогда вес придет в норму", — уверяет эксперт.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена