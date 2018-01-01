Найдено неожиданное лекарство от старения мозга

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ученые из Ланкастерского университета выяснили, что медикамент, использующийся для лечения диабета, можно использовать и против болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert.
В итоге у мышей уменьшилось количество бляшек в мозге, снизился уровень воспаления и окислительного стресса. Таким образом, удалось предотвратить гибель нервных клеток и сохранить их работу.
Ранее стало известно об опасном последствии хронического недосыпа.