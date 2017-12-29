Генетики из России близки к созданию пшеницы, устойчивой к прорастанию

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Российские ученые открыли несколько гибридов пшеницы и дикого пырея, которые являются необычно стойкими к преждевременному прорастанию, и нашли в их ДНК ген, пересадка которого в геном культурной пшеницы позволит заметно повысить ее урожайность, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Эти данные можно использовать для переноса гена обычными методами селекции в пшеницу, то есть создавать сорта обычной пшеницы, устойчивые к предуборочному прорастанию, используя генетический потенциал дикорастущих сородичей", – рассказывает Геннадий Карлов, руководитель Центра молекулярной биотехнологии РГАУ-МСХА имени Тимирязева, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Одним из главных "врагов" урожая злаковых культур, помимо насекомых-вредителей и грызунов, являются осенние дожди и туманы. Они заметно уменьшают урожай по одной простой причине – при контакте с дождевыми каплями и туманом часть спелых зерен начинает прорастать прямо внутри колоса. Это заметно снижает качество муки и не позволяет агрономам использовать многолетние гибриды пшеницы и пырея, дикого родича культурных злаков, особенно подверженных подобной проблеме.

Карлов и его коллеги сделали первый шаг к решению этой проблемы, открыв несколько гибридных сортов злаков в коллекции Главного ботанического сада РАН, которые почти не прорастают внутри колосьев при контакте с водой.

Для этого ученые высадили ростки 87 гибридов пырея на обычном поле, дождались их созревания и поместили часть их зерен в особую камеру, в которой были созданы "идеальные" условия для преждевременного прорастания. Это позволило им отобрать те семена, которые меньше всего были подвержены этой проблемы, расшифровать их ДНК и найти гены, связанные с этим свойством.

Как показали эти эксперименты, вероятность прорастания зерен сильнее всего зависела от того, как был устроен ген Vp-1, отвечающий за рост зародыша пшеницы и других злаков на последних стадиях его развития. Самая редкая из его разновидностей, ThVp-1d, встречающаяся у примерно 15% злаков, сильнее всего защищала гибриды пшеницы и пырея от прорастания.

Этот ген, как отмечают ученые, можно перенести в ДНК сортовой пшеницы как при помощи генных модификаций, так и при помощи обычного скрещивания. Подобные злаки, по их словам, будут более урожайными и более стойкими к непогоде, чем их предшественники.

Вдобавок, дальнейшее изучение этих гибридов и улучшение их свойств позволит реализовать давнюю мечту советских селекционеров – вывести многолетний сорт злаков, который будет обладать всеми лучшими качествами пырея и культурной пшеницы и при этом не будет иметь их недостатков.