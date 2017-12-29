Химики рассказали, как лучше заваривать кофе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Заваривание кофе холодным способом приводит к повышенному уровню концентрации кофеина в напитке. К такому выводу пришли химики из Университета Томаса Джефферсона в США, их работу публикует Scientific Reports.
Сравнив химический состав получившихся напитков, ученые пришли к выводу, что при холодном заваривании кофе, к примеру, темной обжарки и грубого помола, выделяется 1000 миллиграмм кофеина на литр напитка. А при приготовлении кофе кипятком концентрация этого вещества не превышает 800 миллиграмм.
Кроме того, химики установили, что концентрация кофеина достигает этих показателей уже после 6-7 часов холодного заваривания.
Ранее американские ученые установили, что каждая выпитая чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов по сравнению с теми, кто не пьет этот напиток.